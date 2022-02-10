威力彩今衝11億！「4星座、生肖」財運旺　2血型更易中獎

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2月10日穀神星落入雙子座的宮位，顯示雙子座能五穀豐收，財氣沖霈，建議雙子座的人下注前可拿紅包袋裝一點米，米代表穀物，再到投注站下注，就能得到穀神的加持，中獎機率就會提升。
Top3：水瓶座
太陽與土星落入水瓶座的命宮，顯示水瓶座能得到太陽與大地之母的能量，建議下注前多穿大地色系衣服，如：象徵木幹的灰褐色、泥土的棕黃色、草地綠葉的綠色，都能得到大地之母的加持讓你的財氣瞬間爆漲，讓你的數字靈感增強。
Top2：雙魚座
木星與海王星落入雙魚座命宮，海王星象徵水能量，建議下注前買個礦泉水，一隻手拿著礦泉水一隻手摸樹，再冥想喜歡的數字，再前去投注站下注，下注完手握彩劵再喝手中的水，就能得到海王星與木星的加持。
Top1：處女座
水星、金星和火星進入處女座的偏財宮，顯示處女座橫財看漲，財運能量噴發，然而水星為藍色，金星為白色，火星為紅色，綜合起來的顏色為紫色，建議下注前多吃紫色食物，如：芋頭、茄子、紫米飯和葡萄等，都能提升大量財氣。
此外，老師也說，以上星座若再搭配A型與AB型的人，偏財運勢更加提升，因為A型與AB型的人，判斷力更強能有更強大的排列組合能力，可增強中大獎的機率。而財運最旺時段，分別是中午11時至13時、下午15時至17時和晚上17時至19時，開運方位則是「東北方」。（編輯：郭佩蓉）
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