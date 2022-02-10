加密貨幣掀投資熱潮！新加坡交易激增　2021年創新高

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KPMG指出，加密貨幣投資和交易活動激增，反映民眾認可加密貨幣及相關基礎技術在現代金融體系的作用；另外，新加坡大部分加密貨幣和區塊鏈交易是跟軟體和基本基礎設施相關，而非與服務相關。
整體來看新加坡金融科技行業的發展，新加坡金融科技行業交易去年創下5年來新高，交易達191筆，總額達39.4億美元（約新台幣1096億4021萬元）；比2020年的24.8億美元（約新台幣690億1211萬元）成長59%；其中，主要交易包括「風險投資」（VC）、「私募股權」（PE）和「併購」（M&A）等交易。
值得注意的是，新加坡金融科技交易激增，主要是新加坡採取促進資本市場的措施，像是「特殊目的收購公司」（SPAC）的機制，這使新加坡成為發展公司和獨角獸企業上市的首選國。去年12月新加坡的叫車平台Grab就是透過被SPAC收購的方式在美國上市，該案也是去年亞太地區最大4筆金融科技投資之一。
KPMG指出，去年全球金融科技市場表現非常強勁，交易額和交易量都飆至歷史新高，區塊鏈和加密貨幣、網路安全和財富科技等領域的融資也創新高。
KPMG預計，加密貨幣和區塊鏈仍是熱門投資領域，更多加密貨幣公司期待監管機構對該領域活動提供明確指示，以促進發展。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。