1人確診Omicron停課14天剝奪受教權？蔡炳坤：停課不停學
新冠肺炎疫情因為Omicron變種病毒入侵台灣緣故，目前仍舊未停歇。不過由於接近開學時間，台北市政府教育局日前也公布防疫相關指引，並明定只要學校內有1名老師或學生確診Omicron，全校就停課14天，不過此舉也讓防疫指揮官陳時中直言「可能會影響學生受教權」。對此台北市副市長蔡炳坤今（10）日上午受訪時，表示即使停課也會改採線上教學的方式進行，盡量維持「停課不停學」。
記者丁上程／台北報導
2022-02-10 11:45:43
蔡炳坤今日上午前往捷運松山站，視察中型接種站施打高端疫苗的情況。而對於明日北市高中職以下學校即將開學，蔡炳坤表示，現階段北市所有的教職員工，已經有98.7％的人打滿2劑疫苗，打第3劑也達56％。至於學生部分，中學生第1劑已達95％，第2劑也接79.3％，「12歲以上每天都人增加，只要滿12歲就鼓勵接種。」
至於針對停課的部分，蔡炳坤強調，如果有1人確診就停課，學校方面也會馬上採取線上教學的方式，仍舊維持「停課不停學」的模式。蔡炳坤強調，今天還是寒假期間，明天11日開始上課，包含清消、動線等相關準備都在進行當中。
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