跟公婆零摩擦？林依晨認了：沒情緒是騙人的

39歲「國民女神」林依晨與老公林于超結婚7年多，去年10月底證實產下第一胎女兒。林于超在美國從事潛水設備業務，常讓林依晨獨自住在夫家，多年下來外界好奇她與公婆的相處之道，對此，女神承認「沒有情緒是騙人的」。
娛樂中心／綜合報導
2022-02-10 12:40:00
據《鏡週刊》報導，林依晨認真地說，她真的把公婆當成「另一對父母」，雖然沒有血緣之親，但發自內心想讓他們快樂，「感受到對方真心疼妳，妳也會想回報他們」。林依晨會和婆婆一起上烹飪課、看電影，甚至和好友聚會，婆婆心態年輕，會尊重、配合年輕人，公公也同樣疼惜她。
不過報導指出，不喜歡說謊的林依晨坦言，與夫家相處，說本身完全沒情緒是騙人的，但一感受到負面情緒，就要想人都有缺點、盲點，「覺得自己受委屈，會不會別人也覺得對妳寬容？」當演員20年，自認很早就學會同理心這塊。
事實上，媒體人鄭弘儀認識林于超父母，與林依晨夫妻吃過飯，曾在節目上表示，滿佩服林于超在美國顧事業，讓林依晨獨自跟公婆住，這很不容易，強調不是說公婆不好，但家裡只有媳婦，兩方難免摩擦，「老公不在，還要跟公婆住這麼久，實在是不簡單的事情」。
對於林依晨能維持遠距婚姻，又能和公婆相處融洽，鄭弘儀說，要不是公婆很明理，就是林依晨真也很賢慧，另透露林于超爸爸曾告訴他，家中事業不受疫情影響，業績反而翻了好幾倍，讓鄭弘儀忍不住稱讚林于超，即便家裡生意做這麼大，還是很努力在賺錢。（編輯：楊穎軒）