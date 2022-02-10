台灣夜市「帶50元」能買啥小吃？網見答案崩潰：不如超商
台灣夜市文化相當有名，每到傍晚或晚上時，就會有不同類型的攤販聚集、擺攤，整條道路上有多樣化的道地美食，供民眾選擇、消費享用；不過近年也因為物價狂漲，讓許多民眾叫苦連天，對此，就有網友好奇「50元在夜市能買到什麼」，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 11:55:28
該名網友在PTT以「現在50元 還能買到什麼夜市小吃？」為題發文，表示夜市小吃本來是以平價美食為主，可是現在夜市也不便宜了。他回憶，以前蚵仔煎50就買的到，現在應該沒辦法了，「最近還看到貴一點的雞蛋糕、糖葫蘆，也幾乎都在50上下了」，因此他也在文末發問「現在50元，還能買到什麼夜市小吃」？
貼文一出，網友紛紛回應，「烤鳥蛋兩串/大熱狗一根」、「量很少的排骨酥」、「地瓜球、章魚燒」、「50，糖葫蘆吧」、「小碗麵線吧」、「QQ球」、「熱狗、水煮玉米、地瓜球和小鳥蛋」、「豬血糕一支」、「小份地瓜球（大概八顆）」。
不過，也有不少人表示，「現在夜市根本不是小吃了，都超貴買個幾種都快跟去餐廳有吃一樣了」、「現在去夜市吃小吃吃一圈，比去百貨美食街吃一份套餐還貴」。（編輯：郭佩蓉）