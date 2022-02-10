柯文哲「死掉運氣不好」說惹議 蔡炳坤：是形容機率很低
台北市長柯文哲昨（9）日下午在北市防疫記者會中，直言「打滿疫苗還因新冠肺炎確診而死亡的人，算他運氣不好」，此番說法引發社會各界議論。對此台北市副市長蔡炳坤今（10）日上午也為柯文哲的說詞緩頰，強調「市長說話比較直接，只是要形容機率很低而已」，並直言柯文哲的用意還是要鼓勵大家施打疫苗。
記者丁上程／台北報導
2022-02-10 11:58:44
柯文哲昨日在北市防疫記者會上表示，民眾應該要積極施打疫苗，中央也應該改用疫苗護照來取代現階段防疫的隔離管制。至於打完疫苗卻仍舊病逝的確診者，柯文哲則直言「那個算他運氣不好，就是他體內免疫系統怎麼這麼奇怪？」
不過此番說法也引發社會各界議論，認為柯文哲「沒有同理心」。對此蔡炳坤也為柯文哲緩頰，強調「市長說話比較直接」。「市長講的『運氣不好』那句話的意思，是這個機率是很少的。」蔡炳坤說，主要的用意還是要鼓勵大家接種疫苗。
蔡炳坤強調，目前台北市民接種疫苗的狀況，第一劑已經達到91%，第二劑84%，第三劑也接近三成，「接種疫苗不代表完全不會有確診。」蔡炳坤說，就算確診、就算有死亡的話，機率還是相當低，且有科學數據佐證，因此柯文哲的用意，還是希望民眾能積極來接種疫苗。
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