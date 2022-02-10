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無利可圖？嬌生驚傳去年底停工　紐時：改研發更賺錢疫苗

▲嬌生傳出去年底停產新冠疫苗，改為研發更有利可圖的疫苗。（圖／美聯社／達志影像）
▲嬌生傳出去年底停產新冠疫苗，改為研發更有利可圖的疫苗。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-10 11:59:17｜2022-02-10 12:19:10

新冠肺炎疫情延燒，各國持續積極進行疫苗接種，不過就在Omicron變異株席捲全球的關鍵時刻，嬌生公司（Johnson & Johnson）被爆出，綺晶在去年年底悄悄停止生產新冠疫苗，以生產另外一款針對其他疾病、利潤可能更高的疫苗。雖然嬌生聲稱還有庫存，並會在數個月後重新開始生產新冠疫苗，但預估仍會讓嬌生疫苗的供應量減少數億劑，衝擊大多仰賴該疫苗的發展中國家。

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綜合《紐約郵報》、《紐約時報》等外媒報導，嬌生公司位於荷蘭萊頓（Leiden）的工廠是唯一用於生產新冠疫苗的工廠，但卻在去年底停止生產，雖然不清楚停工是否對疫苗供應產生影響，但仍可能讓嬌生疫苗供應量減少數億劑。

雖然有研究顯示，嬌生所生產的新冠疫苗保護效力不如莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等疫苗，先前還曾因有血栓副作用曾被建議停用，但因為儲存條件較為寬鬆，不少發展中國家仍仰賴該疫苗，且甚至是唯一的疫苗來源。

▲由於生產過程的污染問題，外媒報導美國FDA擬廢棄6000萬劑嬌生疫苗。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲嬌生研發的新冠疫苗儲存條件較為寬鬆，是不少發展中國家重要的疫苗來源。（圖／美聯社／達志影像）
報導引述知情人士消息，嬌生預計於3月重新生產新冠疫苗，但可能仍得等到5月或6月才能出貨。《泰唔士報》報導指出，雖然有其他工廠接手嬌生的新冠疫苗生產，但因為仍未取得監管機關許可等問題，還無法啟動生產。

針對這起爭議，嬌生公司發言人表示，目前仍有數百萬計庫存，並持續為其包括南非艾斯平藥廠（Aspen Pharmacare Holdings Limited）在內的填充和完成品設施提供生產疫苗所需的原料。公司會繼續履行合約義務，對非洲聯盟（African Union）提供疫苗。

有消息透露，在暫停生產新冠疫苗之後，該工廠改生產一種與新冠肺炎不相關、實驗性但利潤可能更高的疫苗。該疫苗針對呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus，RSV），用於富裕國家年長者臨床實驗。報導指出，呼吸道融合病毒每年造成1.4萬美國年長者死亡，但即使疫苗被證明有效，該疫苗在幾年之內也難以問世，但多家藥廠仍搶著研發，盼能推出首款疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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