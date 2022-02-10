無利可圖？嬌生驚傳去年底停工　紐時：改研發更賺錢疫苗

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雖然有研究顯示，嬌生所生產的新冠疫苗保護效力不如莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）等疫苗，先前還曾因有血栓副作用曾被建議停用，但因為儲存條件較為寬鬆，不少發展中國家仍仰賴該疫苗，且甚至是唯一的疫苗來源。
報導引述知情人士消息，嬌生預計於3月重新生產新冠疫苗，但可能仍得等到5月或6月才能出貨。《泰唔士報》報導指出，雖然有其他工廠接手嬌生的新冠疫苗生產，但因為仍未取得監管機關許可等問題，還無法啟動生產。
針對這起爭議，嬌生公司發言人表示，目前仍有數百萬計庫存，並持續為其包括南非艾斯平藥廠（Aspen Pharmacare Holdings Limited）在內的填充和完成品設施提供生產疫苗所需的原料。公司會繼續履行合約義務，對非洲聯盟（African Union）提供疫苗。
有消息透露，在暫停生產新冠疫苗之後，該工廠改生產一種與新冠肺炎不相關、實驗性但利潤可能更高的疫苗。該疫苗針對呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus，RSV），用於富裕國家年長者臨床實驗。報導指出，呼吸道融合病毒每年造成1.4萬美國年長者死亡，但即使疫苗被證明有效，該疫苗在幾年之內也難以問世，但多家藥廠仍搶著研發，盼能推出首款疫苗。
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