明金成心因性休克過世！醫師示警：若出現5大症狀快就醫
導演明金成驟逝享年51歲，留下了2個出生未滿一個月的小孩，消息傳出也讓不少藝人紛紛表示哀痛。據了解，明金成遺體沒有外傷，但有心血管病史，檢方相驗後研判死因為心因性休克。大千醫院心臟血管外科醫師楊智鈞指出，心因性休克意即死因是因為心臟問題，其中心肌梗塞約佔80%，其餘的20%，多為心律不整、心肌炎、心包填塞等。但確切原因由於沒有經解剖，恐怕無法判定。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-10 12:32:23
至於針對心肌梗塞，醫師強調黃金救治期僅有5分鐘，一般急性心肌梗塞死亡率高達50%，且多數病患沒辦法撐到送醫急救就已經死亡，即便順利送院搶救，也有20％到30％的高死亡率。
根據了解，明金成生前似乎有胸悶、發冷的情況，馬偕醫院心臟內科醫師余法昌就提醒民眾，急性心肌梗塞、主動脈剝離等，都是發展快速心血管急症，急性胸痛如果合併冒汗、腋下濕冷、額頭有汗、意識遲緩、嗜睡等狀況，如果發現自己有類似狀況，就應該提高警覺儘早就醫。
余法昌強調，臨床經驗很多慢性病民眾，都認為有服藥就覺得有在治療，但是都沒有達到標準，慢性病患者如果有症狀要主動告知醫師，因為臨床上會遇到的症狀複雜，有任何不舒服一定要在回診時告知，或是提前回診，不清楚情況可以先尋求家裡附近的家醫科醫師，再根據醫師臨床判斷來做相對應檢查，不要等到發生悲劇就後悔莫及了。