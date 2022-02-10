台北國際動漫節今開展 520個攤位搶攻寒假尾聲商機
第十屆台北國際動漫節今（10）日在台北世貿一館正式開展，活動從即日起一路到2月14日，今年匯集國內外105家廠商參展，規模史上最大，上午吸引不少民眾入場，趕搭寒假尾聲搶賺一波紅包財。為感謝日本多次捐贈疫苗給台灣，今年主辦單位特別邀請120位國內知名漫畫家，製作友情簽繪版致意。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-10 12:24:32
主辦單位中華動漫出版同業協進會指出，雖然今年還是在防疫期間，但仍有520個攤位參展，展現動漫能量。內容除了有動漫、手遊等，特別規劃出「新創IP主題區」，超過30家新創特色角色與插畫家大集合，包括本土的「虎爺實習中」、「黃阿瑪」等等，是這次展中另一大人氣亮點。
而這次舞台活動也相當豐富，包括《鬼上司•獄寺先生想被曝光。》、《我的命定之人是高貴Q》漫畫家布5大六花老師，會有現場獻聲；《成為奪心魔之必要vol.2惡神烏爾薩》賴惟智(EddLai)老師、尼太(N.T.）老師新書簽名會等等，也讓不少動漫迷引頸期待。
這次台北國際動漫節將從即日起到2月14日，每天上午10時到下午6時，展出地點在台北世貿一館，展期單日票150元，可在現場或全家便利商店購票，還可憑門票抽SWITCH、Airpods Pro等好禮。