情人節變「情人劫」？3大網路詐騙新招　當心人財兩失

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疫情之下，不少情侶會選擇宅在家追劇，成為熱門的約會選項之一。趨勢科技指出，2022年1月的偽串流影音平台詐騙在這半年創高峰，台灣地區偵測到偽串流影音平台詐騙直逼1.9萬筆，近年隨著Netflix強片在台灣市場大受歡迎，以及Disney+登台等，網路出現許多假冒串流影音平台的釣魚詐騙。
常見手法包括謊稱帳戶出現問題需要緊急補救，常見狀況包含「付款資訊有問題」、「帳號已經被鎖住」、「有人入侵了你的帳號」、「你的帳號將被刪除」及「你的帳號出現新的登入」等，誘導民眾登入看起來極為逼真的假官方平台，實際上是釣魚網站，藉機盜取民眾輸入的帳號及信用卡個資。
■套路二、出手大方
看準情人節送禮需求，各大電商都會在此時狂打促銷及優惠，一頁式網購詐騙也進入危險高峰期，企圖混在一堆優惠活動中魚目混珠，讓民眾更不容易分辨真實性。最常以「超低價」、「破盤優惠」、「期間限定免運」等訊息吸引民眾目光，並將廣告刊在入口網站、臉書及LINE，引導民眾誤入假的網頁下單，填入轉帳資料等個資。趨勢科技提醒，網購情人節禮物要多加留意，尤其是社群平台上的廣告，要特別保持警覺性。
■套路三、拉近關係
貼圖詐騙是每逢節慶最猖狂的詐騙手法之一，趨勢科技提醒，如果收到「情人節免費貼圖限時贈送」的訊息，千萬要當心，極可能是詐騙套路。最常見的手法是要民眾轉傳訊息才能下載貼圖，一旦轉傳分享後，非但拿不到免費貼圖，還可能被犯罪分子加為LINE好友，換掉帳號頭貼進行二次詐騙。
此外，貼圖詐騙與時俱進，詐騙集團已經會製作擬真的「貼圖下載頁面」，讓民眾點擊下載，點擊後不但沒有獲得貼圖，在按下按鈕的瞬間，手機很可能被植入安裝後門軟體，藉此竊取用戶手機的資料及照片。趨勢科技呼籲，收到免費貼圖限時贈送的訊息時，應避免直覺點擊連結或廣傳分享。