台灣00後妹子喊「IG老阿姨玩的」！曝新流行：老人不知道
現如今年輕人已不太使用臉書，多數人都在用IG（Instagram）、抖音（TikTok）等APP；不過，就有一名網友表示，現在22歲以下的年輕妹子也不用IG了，甚至說「IG是老阿姨在玩的」，而年輕人在玩的這款APP，在play商店的台灣區社交熱門項目中，也確實排在Instagram前面，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 12:59:52
該名網友在PTT以「台灣00後：IG是老阿姨在玩的」為題發文，用台灣00後（2000年後出生者）的語氣說，很多老人應該不知道「小紅書」這款APP，並表示「現在play商店台灣區社交熱門項目，小紅書排在Instagram前面，年輕人沒玩小紅書是不是就落伍了？難怪年輕女生穿著打扮跟大陸女生那麼像」。
貼文一出，掀起熱議，「小紅書又是什麼鬼」、「等到小紅書有老人臭了，又流行新的了」、「以我經歷奇摩、無名、臉書、唉居、小紅書，差不多五年換一個，又一批老人誕生」、「IG上已經一堆老阿姨了，靠修圖」、「小紅書更誇張，全是修圖狗，修得跟鬼一樣」、「那到底是啥毀」。
事實上，前陣子也有網友在社群平台《Dcard》發起有關小紅書的討論，也引發網友熱議，就有網友表示，「小紅書上的東西蠻多都蠻有趣的，不管是保養化妝還是穿搭或是生活小撇步，我覺得都對女生蠻實用的，類型也普遍都是我們喜歡的」、「我偶爾會滑，但基本上都看一些讀書、推薦書、哈利波特、搞笑、染髮的內容」、「...只是一個平台罷了，就跟fb相同」、「只是單純想看一下彩妝分享吧」。（編輯：郭佩蓉）