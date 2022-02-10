女足返台拚明年附加賽　政院：全力支援訓練所需

台灣女足日前赴印度參賽2022女子足球亞洲盃比賽，卻因為7名的主力隊員染疫不能上場參賽，但也締造30年來最接近世界盃的成績。行政院長蘇貞昌今（10）日指出，女足明年續戰紐澳女子足球世界盃附加賽，將全力支持訓練所需。
記者王敏旭／台北報導
2022-02-10 13:02:26｜2022-02-10 13:15:38
行政院發言人羅秉成在行政院會後轉述，蘇貞昌表示，印度疫情嚴峻，在比賽期間每日確診達10萬人之多，台灣女足在賽事以永不放棄的精神拚戰，距世界盃就差一步好可惜，不過，還有機會再努力爭取。
蘇貞昌說，女足代表隊的優秀表現感動國人，為讓選手盡快回到台灣休息，也讓確診的球員返國接受政府的照顧，特別以專案專機的方式，在最短的時間內完成相關的規劃安排，前天傍晚全員搭乘政府所派遣的專機平安返抵國門。
蘇貞昌指出，代表隊人員在居家隔離期間，請教育部提供密切的關懷與照顧，滿足選手無論是生活上、訓練上的需求，而後續台灣女足將在參加明年2023年2月舉行的紐澳女子足球世界盃附加賽，持續爭取參加世界盃的參賽資格。
蘇貞昌說，請代表隊成員好好休息，累積能量、再接再厲，為明年的賽事做最好的準備，國人跟政府都會是大家最堅實的後盾，為女足喝采，也持續為女足加油打氣，朝世界盃邁進。