T1／多拉摩爾加入台啤英熊　楊志豪：身高上有絕對優勢

台灣啤酒英熊職業籃球隊今(10)日宣布SBL台灣啤酒籃球隊現年25歲、7呎1吋(約216公分)大洋將多拉摩爾(Doral Moore Jr.)即日起加入T1台啤英熊隊。多拉摩爾於2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊，截至1月23日，出賽12場比賽，平均16.3分、13.3籃板、2.8阻攻，並獲得SBL第四週單週最佳球員，七呎身高於禁區肆虐，為SBL各隊相當頭痛的對手之一。
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台啤英熊總教練楊志豪表示：「多拉摩爾身高上的絕對優勢，更能鞏固團隊籃板球，以及分擔士東在禁區的壓力和上場時間，很期待他在場上的表現。」對於與隊友蓋樂威先後加入T1台啤英熊，多拉摩爾表示：「很開心可以繼續和蓋樂威同隊，雖然這週和團隊配合時間不長，但訓練效果非常好且有效率，我很有信心我的加入能提升台啤英熊的戰力。」
因為喜歡台灣食物、相當融入台灣生活，而有「巧克力吐司怪獸」之稱巴克利，除了個人能力勁爆之外，團隊配合意識相當高，符合台灣啤酒傳統團隊球風，對台灣啤酒朝向三連霸之路有相當大的幫助。對此台啤英熊總經理哈孝遠表示：「我們一直將T1、SBL雙冠軍作為今年的目標，目前的補強和調度對兩隊的戰力都有相當正面的影響，兩隊的教練團包含豪哥、三哥兩位總教練都非常辛苦，很期待下半季兩隊的比賽，也歡迎球迷進場持續支持我們。」SBL台灣啤酒將於3月5日下午三點於板橋體育館對戰裕隆納智捷。
多拉摩爾將於2月12日客場對戰臺南台鋼獵鷹首度登錄出賽。台啤英熊將於2月19日、20日睽違九週回到主場，於臺北和平籃球館舉辦「Up直播x無限唱癮節」主題週活動，邀請金曲得主韋禮安、Leo王擔任賽後演唱嘉賓，單場票已於FamiTicket開賣。
T1職籃聯盟跟《NOWnews今日新聞》合作，1/28日起在NOWnews官方FB轉播T1所有賽事，帶給球迷收視新選擇，也提供球迷最全方位的新聞資訊。