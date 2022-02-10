T1／多拉摩爾加入台啤英熊　楊志豪：身高上有絕對優勢

台灣啤酒英熊職業籃球隊今(10)日宣布SBL台灣啤酒籃球隊現年25歲、7呎1吋(約216公分)大洋將多拉摩爾(Doral Moore Jr.)即日起加入T1台啤英熊隊。多拉摩爾於2021-22賽季加入SBL台灣啤酒籃球隊，截至1月23日，出賽12場比賽，平均16.3分、13.3籃板、2.8阻攻，並獲得SBL第四週單週最佳球員，七呎身高於禁區肆虐，為SBL各隊相當頭痛的對手之一。





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台啤英熊總教練楊志豪表示：「多拉摩爾身高上的絕對優勢，更能鞏固團隊籃板球，以及分擔士東在禁區的壓力和上場時間，很期待他在場上的表現。」對於與隊友蓋樂威先後加入T1台啤英熊，多拉摩爾表示：「很開心可以繼續和蓋樂威同隊，雖然這週和團隊配合時間不長，但訓練效果非常好且有效率，我很有信心我的加入能提升台啤英熊的戰力。」



