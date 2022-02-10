拚防疫、經濟新台灣模式　政院：逐步走向開放

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蘇貞昌指出，台灣從今年1月到今，累計600多例本土病例，國人還能如常的過春節、休連假，甚至接連獲得國際防疫排名的佳績，台灣對疫情的努力、成果是多麼得來不易，國人同胞也要更加珍惜。
由於明日為開學日，蘇貞昌表示，全台有近400萬師生再度返回校園，相關的防疫物資準備、校園清消以及開學後的各項校園的防疫措施等，請教育部與地方政府配合中央指引，督導各學校務必落實做到位。
蘇貞昌說，目前疫苗第1劑覆蓋率已經來到82%，第2劑接近75％，而第3劑也提升到25％，請各學校持續鼓勵尚未施打第2劑的學生，以及符合施打第3劑的教職員，都能夠盡快施打。
「顧好防疫也顧好生計是最大的期待」，蘇貞昌表示，疫情持續超過770天之後，台灣以民主防疫的方式，因應不同的疫情變化、靈活調整防疫政策，採取兼顧防疫與經濟的新台灣模式，希望對生活影響最小，卻能達到最大防疫效果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。