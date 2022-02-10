NBA／威少缺陣！詹皇空砍30分 Simons率拓荒者末節逆轉
Anfernee Simons沒有讓波特蘭拓荒者漏氣，今日在獨自帶隊的情況下，砍下29分5助攻，帶領球隊在下半場已107:105擊敗洛杉磯湖人，證明自己的能力和天賦。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-10 13:48:07
拓荒者決定交易掉CJ McCollum，讓「雙槍」拆夥，很大原因就是因為看到Simons本季所展現出來的潛力。今日在球隊「一哥」Damian Lillard持續缺陣的情況下，他一肩扛起得分重任，全場23投11中得到29分。
湖人今天上半場投進12顆三分球，取得7分領先，然而下半場防守端的老毛病又犯了被對手拿到了60分；末節Simons外線連續命中，加上最後時刻鎖定勝利的2罰，率拓荒者以2分差險勝。
「詹皇」LeBron James此役三項數據領跑全隊，拿到30分7助攻7籃板，明星大前鋒Anthony Davis斬獲17分7籃板；拓荒者中鋒Jusuf Nurkic攻下19分12籃板。
湖人後衛Russell Westbrook這一場比賽並未上場，但球隊面對本季進入半重建狀態的拓荒者仍無法贏球，可見根本的問題仍然沒有解決，考驗著球團和教練團的智慧。