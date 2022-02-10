COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／威少缺陣！詹皇空砍30分　Simons率拓荒者末節逆轉

▲Anfernee Simons。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anfernee Simons。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-10 13:48:07

Anfernee Simons沒有讓波特蘭拓荒者漏氣，今日在獨自帶隊的情況下，砍下29分5助攻，帶領球隊在下半場已107:105擊敗洛杉磯湖人，證明自己的能力和天賦。

我是廣告 請繼續往下閱讀
拓荒者決定交易掉CJ McCollum，讓「雙槍」拆夥，很大原因就是因為看到Simons本季所展現出來的潛力。今日在球隊「一哥」Damian Lillard持續缺陣的情況下，他一肩扛起得分重任，全場23投11中得到29分。

湖人今天上半場投進12顆三分球，取得7分領先，然而下半場防守端的老毛病又犯了被對手拿到了60分；末節Simons外線連續命中，加上最後時刻鎖定勝利的2罰，率拓荒者以2分差險勝。

「詹皇」LeBron James此役三項數據領跑全隊，拿到30分7助攻7籃板，明星大前鋒Anthony Davis斬獲17分7籃板；拓荒者中鋒Jusuf Nurkic攻下19分12籃板。

湖人後衛Russell Westbrook這一場比賽並未上場，但球隊面對本季進入半重建狀態的拓荒者仍無法贏球，可見根本的問題仍然沒有解決，考驗著球團和教練團的智慧。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀