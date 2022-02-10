台大「雞腿便當」不用100！豪華菜色曝：校外人士也能去
許多上班族、學生吃飯常常選方便快速的便當果腹，但萬物齊漲，唯獨薪水不漲，也讓民眾苦嘆生活實在不易；不過，就有一名台大男同學分享「台大雞腿便當」，一個竟然不用100元，菜色還相當豐富，貼文一出，網友全羨炸，直呼「好想吃」、「想哭了」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 13:49:36
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「一百元在台大能吃到什麼樣的便當！？」為題發文，分享他在台大吃的便當菜色；首先是「77元的便當」，有炸雞腿、紅糟肉、五項配菜和白飯、「85元的便當」，有炸雞腿、香腸、炒蛋、燒賣、高麗菜、花椰菜、茄子、豆腐和白飯。
而「100元的便當」，菜色是炸魚排、一隻魚、茄子、炒蛋、豆腐、藏在下面的滿滿青菜和白飯；最後「110元的便當」，菜色則是炸雞腿、炸魚排、虱目魚、四塊糖醋排骨、滿滿地瓜葉、絲瓜、炒蛋和白飯；如此豐盛豪華的便當，也讓原PO直呼「難怪大家越來越肥」。
他也透露，這家店是台大男二舍自助餐，價格計算方式是用「秤重」的，不僅在校學生可以吃，校外人士也能去，「10點半就可以去吃，當作早午餐，但是炸雞腿接近11點才會端出來。12點過後人潮會變多，台大醫院和上班族湧入，大家可以避開熱門時段。晚餐4點半出來，但是很早關，差不多7點收，基本上是吃粗飽」。
貼文一出，網友全羨炸，「好…扯………」、「好啦別說了…快哭了」、「好羨慕」、「乾！好羨慕台大！」、「為了吃好吃的便當，我會努力考上臺大的」、「感覺一個便當可以兩個人吃，好讚」。
也有台大學生留言，「幫非台大生科普一下，這間餐廳在城中校區不在校總區」、「男二阿姨人超好，拿到肉多過蔬菜，還是一樣的價格，現在出社會後有時出差還是會回去吃 」、「真的好想念台大的便當喔」。（編輯：郭佩蓉）