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網購假貨多？外媒：FB、IG成Guggi、LV名牌仿冒品天堂

▲近年在網路平台購買精品卻拿到假貨的案例層出不窮。圖為寮國市場出售的Guggi仿冒包。（圖／美聯社／達志影像）
▲近年在網路平台購買精品卻拿到假貨的案例層出不窮。圖為寮國市場出售的Guggi仿冒包。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐曉/綜合報導

2022-02-10 14:17:35｜2022-02-10 14:48:13

近年在網路平台購買精品卻拿到假貨的案例層出不窮，有最新研究就指出，Facebook、Instagram以及WhatsApp等社群媒體已經成為仿冒品販賣平台的熱點。

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根據《路透社》報導，由社群媒體分析公司Ghost Data所展開的研究，向學者、團體和造假調查員進行採訪，發現這些社群平台已經成為了路易威登（Louis Vuitton）、古馳（Gucci）和香奈兒（Chanel）等精品名牌仿冒品的販賣熱點。

仿冒商品者利用社群平台販賣假貨問題層出不窮，經理公司Kroll總經理漢密爾頓（ Benedict Hamilton）表示，「Facebook和Instagram是向大眾出售假冒商品的主要市場。10年前是eBay，5年前是亞馬遜（Amazon）。」

2021年6月至10月的一項研究中顯示，Facebook上有26000多個活躍的仿冒商品者帳號，這是第一次將仿冒品研究集中在Meta的旗艦應用程式上，而在Instagram上則發現超過20000個活躍的仿冒商品者帳號，不過這低於2019年的峰值，當時在發現了高達56000帳號。在2021年發現的仿冒商品者帳號，有65%來自中國，其次是俄羅斯14%以及土耳其7.5%。

《路透社》也針對關鍵字搜尋，發現了數十個似乎在宣傳仿冒商品的Instagram帳號以及Facebook貼文，在《路透社》檢舉之後，這些帳號以及貼文因違反社群規定被刪除。

Meta Platforms近來大舉進軍電子商務領域，但仿冒商品的問題，讓Facebook等平台面臨立法者和監管機構內容審查困擾。Meta表示，其應用程式每月有35.9億活躍用戶，去年10月推出的更新工具，能提供品牌搜尋和回報貼文、廣告或商業功能中的仿冒商品，通常會在24小時內對此類侵權投訴作出回應。

▲研究指出，Facebook、Instagram等平台成為販賣精品假貨熱點。（圖／美聯社／達志影像）
▲研究指出，Facebook、Instagram等平台成為販賣精品假貨熱點。（圖／美聯社／達志影像）
不過在社群平台販賣仿冒商品行為仍難防，有人會利用WhatsApp的產品目錄等功能來展示商品，這些功能未經加密，可以透過應用程式的「業務資料」選項取得。國際反仿冒聯盟企業戰略副總裁米勒（Lara Miller）指出，社群平台為仿冒商品者創造許多隱藏機會。

《路透社》報導指出，雖然大多數買家能夠理解，當花100美元購買實際價格超過5000美元的包包時，其實並沒有得到真正的優惠。但仿冒商品的危害不僅於買家權益受損，專家指出，這還會打擊品牌銷售和聲譽、仿冒品潛在安全問題，以及與組織犯罪等問題。

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