台北通app伺服器設在「香港阿里雲」？資訊局：網友誤解
台北通app日前因為個資疑慮被外界質疑，一度引發社會各界議論。不過今（10）日上午有網友在臉書上爆料，質疑台北通app的伺服器疑似架設在有中資背景的「香港阿里雲」雲端伺服器，引發網路上一片討論。對此台北市資訊局隨即回應，表示該網友質疑的內容為「.taipei網域」的招募平台，與台北通app的伺服器毫無關聯。
記者丁上程／台北報導
2022-02-10 15:36:22
有網友在臉書上PO文表示，發現台北通app的網站所使用的「.taipei網域」，伺服器為香港的「阿里雲」，質疑北市府直接把個資送往中國。民進黨議員許淑華也指出，資訊局採購契約明文規定「軟硬體相關資訊服務，廠商不得為中國廠商，也不能使用中國廠牌資訊產品」，市政府的把關機制儼然成為空談，讓得標廠商違法亂紀
對此資訊局也隨即作出回應，表示該網友所查的伺服器位置，為該「.taipei網域招募平台」的網站所存放網頁內容的伺服器，由資訊局外包的營運商所建置及管理，該網頁也僅是「佈告欄」功能，為了招募北市業者將網站的網址冠上「.taipei」的宣傳，並無取用任何台北通有關個資。
資訊局強調，台北通使用之伺服器均放置於本府電腦機房，由資訊局維護管理，而.taipei網站則係由營運管理廠商建置及管理，所使用伺服器及軟硬體與市府網路及所有系統軟硬體均無關聯，部分有心人士竟將.taipei網域服務與台北通系統混淆，並誤導民眾對台北通的資安與個資保護的產生疑慮，如此的企圖與政治操作，實不足取。