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全台宮廟創舉 雲林安西府推出信仰元宇宙科技體驗

▲全台宮廟創舉，雲林安西府推出信仰元宇宙體驗，信徒們可以跟宮廟上方的3DAR神明合影留念。（圖／巨橙文創提供）
▲全台宮廟創舉，雲林安西府推出信仰元宇宙體驗，信徒們可以跟宮廟上方的3DAR神明合影留念。（圖／巨橙文創提供）

業務處/綜合報導

2022-02-10 15:40:50

「沒想到元宇宙也能成為宗教信仰的入口，大家搶著跟彷彿站在雲端的3DAR神明拍照，真的很好玩！」
雲林縣五條港安西府農曆春節期間在廟前廣場部署元宇宙虛擬世界，以時下最夯的光標籤科技推出虛擬花燈特展活動，連續20天在廣場展出【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】，展出後大獲民眾好評，不少人搶著跟寺廟上方的AR神明拍照後用社群平台分享給親朋好友，分享神明的新年賜福。活動將辦到2月20日，歡迎還沒感受過的民眾前來體驗。

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▲雲林安西府推出的信仰元宇宙體驗，安西台上的虛擬電視也是焦點之一。（圖／巨橙文創提供）
▲雲林安西府推出的信仰元宇宙體驗，安西台上的虛擬電視也是焦點之一。（圖／巨橙文創提供）
這場創新有趣的元宇宙科技體驗活動，是由已故天王巨星「豬哥亮」的大公子「謝順福」與「光時代科技」團隊，聯合為安西府量身打造，且委由「豬哥亮」的女兒「謝金晶」代言；以2022年最夯的元宇宙話題，精心策畫 一系列充滿奇幻感的獨特體驗【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】，只要拿起手機就可以輕鬆進入虛擬情境賞花燈、迎接金銀財寶、祈福、接王爺賜福與魚同遊 …等各種有趣互動體驗。
「用手機就可以看到神明在空中對我賜福，還有漂亮的彩鳳飛翔，還可以在安西台上看到虛擬電視，裡面有明星拜年，沒想到傳統宮廟也可以這麼高科技！」使用手機掃描光標籤登入這個虛擬元宇宙的民眾，對這個用超新興科技打造的宗教信仰場景，覺得相當興奮，紛紛截圖、錄影留念。
「光時代科技」團隊表示，這個【超感空間安西府3D財虎迎新年AR虛擬巨型萌虎花燈展】架設在安西府廟前現實場景的虛擬空間中，只要一支手機輕鬆掃描光標籤即可進入，全齡皆可參與，5代同堂一起來，豐富有趣的虛擬3D特展內容超精彩，有手機必存的張李莫千歲空中賜福、限時新地標的【虛擬巨型萌虎花燈】、環繞廣場的艷彩鳳凰賜金、主委與群星向你拜年、巨型水族箱與魚同遊、虛擬大電視、虛擬相框、與安西府代言人「謝金晶」合照等等…史上最酷炫的王爺賜福和金銀財寶黏牢牢與魚同遊讓你日日有魚的豐盛富足感，就在安西府拿起手機玩起來，每個人絕對都會有滿滿驚喜哦！

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