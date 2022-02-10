西華飯店2/15熄燈！改建豪宅估賺百億　經營飯店得拼20年

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郎美囡指出，以高雄豪宅市場價格來看，高單價約在6字頭，此數字不管是與雙北或台中相比，都還是相當親民，因此有著相當吸引人的價格優勢，預計會吸引更多投資買盤進駐；至於高雄國賓，算是新興且具有話題性的產品，再加上未來缺工缺料因素仍是存在，營建成本拉高的情況下，未來價格還有上揚空間，因此價格可能往上喊到7字頭。
全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，高雄以往的豪宅聚落，較集中於鼓山或亞洲新灣區周邊；位於前金區的高雄國賓若要改建豪宅，距離亞洲新灣區不算遠，能吸引到亞灣區高端客群的商機，且大陸建設本身就是著名豪宅建案品牌，再加上近期疫情衝擊飯店，因此整體地段與時機選擇都相當不錯。
另一方面，近期位於北市民生東路上的西華飯店，也即將於15日熄燈，預計改建為豪宅產品。郎美囡認為，北部近期受到台商、資金回流影響下，高單價產品買氣有所擴張，且依照目前疫情趨勢，這樣走勢還會持續一段期間，因此北市的豪宅產品還是有相當的動能。
此外，郎美囡指出，受疫情影響，國人選擇在國內旅遊，造成國內旅遊大爆發，但大多數消費者選擇到中南部、東部甚至外島地區旅遊，北部是乏人問津，尤其北市的飯店業經營仍是相當艱辛，在此情況下，西華會尋求危老改建為高級住宅產品，也是情有可原；至於價位上，西華飯店位置在北市精華區，蛋黃區的地點優勢，每坪單價保守估計150萬是沒有問題。
陳炳辰也表示，位於主幹道上，且它的區塊靠近敦化南北路的林蔭大道豪宅部落，尤其目前民生東路上尚未有單價百萬以上的豪宅，具有相當話題性，再加上它離松山機場很近，在生活機能上沒有問題，因此未來單價有望上看200萬。
陳炳辰分析，目前國內飯店業面臨COVID-19衝擊，適逢現階段政府推動危老都更不遺餘力，不僅能獲得較好容積獎勵，也能解決疫情期間營收不佳問題，因此會選擇改建可說是水到渠成；至於利潤方面，以高雄豪宅來說，基本開價5字頭起跳，且高雄國賓本身土地面積夠寬廣，未來改建空間大，因此獲利上看200億是沒問題；而西華改建走高單價豪宅，也有地點優勢，未來效益可以到1、200億左右。