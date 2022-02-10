《Running Man》最強者金鍾國也確診！2劑疫苗難敵病毒
南韓疫情嚴峻，《Running Man》「能力者」金鍾國9日出現感冒症狀，自行快篩呈陽性後，立即接受PCR檢測，今（10日）確診新冠肺炎。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-10 16:20:48｜2022-02-10 16:32:18
金鍾國經紀公司表示，金鍾國9日出現輕微感冒症狀，自行快篩後呈陽性反應，隨後做PCR檢測，結果今出爐確定中鏢，「金鍾國已經接種2劑疫苗，目前健康沒有大礙，所有工作已經中斷，會遵循當局防疫方針，公司會視藝人治療與健康為優先順位」。
金鍾國手上有SBS《Running Man》、《我家的熊孩子》等節目錄影，電視台透露下週沒錄影行程，而當局防疫政策隔離7日，若屆時金鍾國恢復良好，將不會影響後續錄影。此外，《Running Man》另一位主持人池錫辰同樣打了2劑疫苗，今快篩也呈陰性，PCR結果等待中。
※【NOWnews 今日新聞
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