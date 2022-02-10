南北3確診者春節相約遊台中　盧秀燕公佈5處足跡點

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台中市長盧秀燕下午表示，從昨天半夜到今早，市府陸續接獲外縣市政府通知，指確診者屏東1人、新北2人於春節期間到台中會合遊玩，市府立即啟動疫調及清消工作。
衛生局長曾梓展說明，案號19441屏東女學生與案號19479、19480新北兄妹是表兄妹關係，約好到中部旅遊3天，2/2大年初二上午在高鐵台中站會合，先到和運租車取車、和台中親友轉往梧棲區頂魚寮公園，中午在四國金子烏龍麵用餐、下午遊大安濱海樂園，接著到外縣市旅遊，2/4大年初四下午返回台中高鐵站還車，2人搭高鐵回新北，1人自駕返回屏東。3人在2/6、2/7陸續出現喉嚨痛症狀症狀，感染源由新北、屏東衛生局調查中。
曾梓展說，3人在台中市接觸3位朋友、9位共同親友，初步PCR採檢皆為陰性；新北兄妹另有其他5名台中親友，採檢結果尚未出爐。至於和運租車、四國金子烏龍麵共21人、同時段實聯制用餐的10位顧客，皆已陸續安排採檢，因接觸時間短暫，列入自主健康管理。
台中市政府共匡列48人，由於3人足跡以海線地區為主，市府今起在海線連續3天（10日至12日）開設社區快篩站供民眾利用，分別是童綜合醫院梧棲院區急診旁親子公園、光田綜合醫院大甲院區救護組後側廣場、李綜合醫院大甲院區，與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊的民眾可攜帶身分證、健保卡前往篩檢。篩檢民眾應全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾交通運輸工具。
另因應各級學校明天開學，盧秀燕表示各校已完成清消，目前疫情平穩，但台中市從高中職到幼兒園共有1100所學校、師生高達40萬人，基於寧嚴勿鬆原則，將比照新北、台北、桃園市的防疫規定，一人確診全校即停課14天，停課期間不停學，改採線上教學。此外，開學前師生須完成寒假旅遊史、每天在家填寫體溫量測表、到校時再量一次，確保校園防疫嚴實。