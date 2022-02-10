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南北3確診者春節相約遊台中　盧秀燕公佈5處足跡點

▲盧秀燕宣佈3確診者5處足跡點及台中市因應措施。（圖／台中市政府提供，2022.02.10）
▲盧秀燕宣佈3確診者5處足跡點及台中市因應措施。（圖／台中市政府提供，2022.02.10）

記者顏幸如/台中報導

2022-02-10 16:41:57｜2022-02-10 16:45:14

春節期間新北、屏東3名表兄妹到台中市海線聚會遊玩，事後被檢出確診新冠肺炎。台中市長盧秀燕今（10日）公佈3人的5處足跡點，包括高鐵台中站、高鐵和運租車、梧棲區頂魚寮公園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園等。開學在即，盧秀燕也宣佈校園防疫寧嚴勿鬆，將比照北部三都，一人確診全校停課14天。

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▲台中市衛生局公佈確診者春節期間5處足跡點。（圖／台中市衛生局提供，2022.02.10）
▲台中市衛生局公佈確診者春節期間5處足跡點。（圖／台中市衛生局提供，2022.02.10）
對比其他五都，台中市疫情相對平穩，自去年中旬降為2級警戒後，僅今年1月出現2名確診個案，分別為20幾歲從桃園返鄉的女研究生、赴新北醫院陪病的女性，匡列相關接觸者皆為陰性，相關足跡也全面消毒。

台中市長盧秀燕下午表示，從昨天半夜到今早，市府陸續接獲外縣市政府通知，指確診者屏東1人、新北2人於春節期間到台中會合遊玩，市府立即啟動疫調及清消工作。

衛生局長曾梓展說明，案號19441屏東女學生與案號19479、19480新北兄妹是表兄妹關係，約好到中部旅遊3天，2/2大年初二上午在高鐵台中站會合，先到和運租車取車、和台中親友轉往梧棲區頂魚寮公園，中午在四國金子烏龍麵用餐、下午遊大安濱海樂園，接著到外縣市旅遊，2/4大年初四下午返回台中高鐵站還車，2人搭高鐵回新北，1人自駕返回屏東。3人在2/6、2/7陸續出現喉嚨痛症狀症狀，感染源由新北、屏東衛生局調查中。

曾梓展說，3人在台中市接觸3位朋友、9位共同親友，初步PCR採檢皆為陰性；新北兄妹另有其他5名台中親友，採檢結果尚未出爐。至於和運租車、四國金子烏龍麵共21人、同時段實聯制用餐的10位顧客，皆已陸續安排採檢，因接觸時間短暫，列入自主健康管理。

▲衛生局長曾梓展說明最新疫調結果。（圖／台中市政府提供，2022.02.10）
▲衛生局長曾梓展說明最新疫調結果。（圖／台中市政府提供，2022.02.10）
台中市政府共匡列48人，由於3人足跡以海線地區為主，市府今起在海線連續3天（10日至12日）開設社區快篩站供民眾利用，分別是童綜合醫院梧棲院區急診旁親子公園、光田綜合醫院大甲院區救護組後側廣場、李綜合醫院大甲院區，與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊的民眾可攜帶身分證、健保卡前往篩檢。篩檢民眾應全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾交通運輸工具。

另因應各級學校明天開學，盧秀燕表示各校已完成清消，目前疫情平穩，但台中市從高中職到幼兒園共有1100所學校、師生高達40萬人，基於寧嚴勿鬆原則，將比照新北、台北、桃園市的防疫規定，一人確診全校即停課14天，停課期間不停學，改採線上教學。此外，開學前師生須完成寒假旅遊史、每天在家填寫體溫量測表、到校時再量一次，確保校園防疫嚴實。

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