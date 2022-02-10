元宇宙也有漢堡吃！麥當勞蓄勢進軍　提交虛擬餐廳商標

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另一份文件中則提到，將推出可供下載的多媒體檔案，包括插圖、文件、音樂、影片以及NFT（非同質化代幣）。
根據格本說法，提出申請之後，需要美國專利商標局8至9個月的審查時間，預料麥當勞的申請是能獲得批准。格本指出，Meta並不是唯一可以使用這些商標的虛擬世界，但是Meta似乎比任何其他主要科技公司都更積極邁向虛擬世界的願景。
這並不是麥當勞首次響應元宇宙趨勢，麥當勞1月底就曾與時尚設計師Humberto Leon攜手，推出十二生肖服裝系列，在VR空間「麥當勞畫廊」接待參觀者。
在麥當勞之前，Panera Bread麵包公司也於2月3日提交「Paneraverse」虛擬餐廳和咖啡廳申請。事實上，近日已有不少海外大企業及國際品牌等陸續涉足元宇宙。包括Nike、沃爾瑪（Walmart）以及Sketchers等公司，各大領域企業都做好準備投入元宇宙。
格本表示，「當你看到這麼多的大型公司提交大量新商標申請時，很明顯元宇宙的時代即將來臨。格本預估，在未來12個月內，將能看到各大品牌提交這類文件，「沒有人會忽視即將到來的新技術，讓自己成為下一個百視達（Blockbuster）。」