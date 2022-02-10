COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

45.1～56 萬！Toyota 發財車 Town Ace 正式登場，目標年銷一萬輛

▲ 45.1～56 萬！Toyota 發財車 Town Ace 正式登場，目標年銷一萬輛
▲ 45.1～56 萬！Toyota 發財車 Town Ace 正式登場，目標年銷一萬輛

2GameSome - 有車賞

2022-02-10 17:25:00

挾著破四千輛的預接單氣勢，Toyota 總代理和泰汽車終於在 2 月 10 日正式發表 Town Ace，提供鐵床與木床手排、木床自排、木床自排 TSS 共四款車型，售價分別為新台幣 49.9 萬、51 萬、54 萬與 56 萬元，皆較預售價減一萬元；至於廂車版則須等到今年第四季方才會問世。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大貨床與 960 公斤高載重

Town Ace 搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，提供最大馬力 98ps 與最大扭力 13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配 4.9m 迴轉半徑，相當適合台灣多種路況。此外，透過較寬的車身設計，創造出同級中最大貨床面積，長寬 51 x 34 公分的貨運箱，Town Ace 一 層可放置高達 21 個。除了大貨床外，Town Ace 載重最高可達 960 公斤，超強載貨力可滿足各種工作型態使用需求。

擁有同級最大貨床，最高載重達960公斤。
擁有同級最大貨床，最高載重達960公斤。
最佳油耗替頭家省油

Town Ace 擁有同級中最佳油耗表現，自排最高可達 15.2km/L，手排最高可達 14.8km/L，可幫頭家朋友們省油錢更能賺大錢。Town Ace 搭載 14 吋高強度鋼圈，更標配 LED 頭燈、LED 日行燈與 LED 尾燈，提升照明度與行車保障，壽命也較鹵素燈組更長。內裝部分，駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，長途駕駛較不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。此外，包含駕駛座、副駕駛座置杯架、零錢置物格等多處置物空間。

完善安全配備 超長保固 專業便利保修服務

Town Ace 全車系標配雙 SRS 氣囊，頂規更搭載原廠 TSS 主動安全防護系統。除了「耐操好用，品質掛保證」品牌強項，更提供全車（不含貨床)）4 年或 12 萬公里（以先到者為準）保固，以及貨床 2 年或 5 萬公里（以先到者為準）保固，連續準時定保，全車（不含貨床）可再延長至5年或14萬公里（以先到者為準）保固。另外，Toyota 全台共有 153 個服務據點（大型服務廠加社區型保修站）可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。預約定保，享 60 分鐘快速完修服務，保養頻度只要半年或 1 萬公里（以先到者為準） 

現在入主 Town Ace 還能享 0 利率優惠。即日起，Town Ace 於和泰汽車全國所屬 Toyota 展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。


車型等級

Town Ace

鐵床手排

木床手排

木床自排

木床自排TSS

正式售價

49.9 萬

51 萬

54 萬

56 萬

汰舊換新價

45.1 萬

46 萬

49 萬

51 萬

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀