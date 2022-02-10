▲ 45.1～56 萬！Toyota 發財車 Town Ace 正式登場，目標年銷一萬輛

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Town Ace 搭載 1.5L 直列四汽缸引擎，提供最大馬力 98ps 與最大扭力 13.7kg-m，並提供手排、自排兩種變速系統，搭配 4.9m 迴轉半徑，相當適合台灣多種路況。此外，透過較寬的車身設計，創造出同級中最大貨床面積，長寬 51 x 34 公分的貨運箱，Town Ace 一 層可放置高達 21 個。除了大貨床外，Town Ace 載重最高可達 960 公斤，超強載貨力可滿足各種工作型態使用需求。
最佳油耗替頭家省油
Town Ace 擁有同級中最佳油耗表現，自排最高可達 15.2km/L，手排最高可達 14.8km/L，可幫頭家朋友們省油錢更能賺大錢。Town Ace 搭載 14 吋高強度鋼圈，更標配 LED 頭燈、LED 日行燈與 LED 尾燈，提升照明度與行車保障，壽命也較鹵素燈組更長。內裝部分，駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，長途駕駛較不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。此外，包含駕駛座、副駕駛座置杯架、零錢置物格等多處置物空間。
完善安全配備 超長保固 專業便利保修服務
Town Ace 全車系標配雙 SRS 氣囊，頂規更搭載原廠 TSS 主動安全防護系統。除了「耐操好用，品質掛保證」品牌強項，更提供全車（不含貨床)）4 年或 12 萬公里（以先到者為準）保固，以及貨床 2 年或 5 萬公里（以先到者為準）保固，連續準時定保，全車（不含貨床）可再延長至5年或14萬公里（以先到者為準）保固。另外，Toyota 全台共有 153 個服務據點（大型服務廠加社區型保修站）可為客戶進行保修，提供車主便利且專業的售後服務網絡。預約定保，享 60 分鐘快速完修服務，保養頻度只要半年或 1 萬公里（以先到者為準） 。
現在入主 Town Ace 還能享 0 利率優惠。即日起，Town Ace 於和泰汽車全國所屬 Toyota 展示據點正式展售。相關資訊亦可上 Toyota 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。
車型等級
Town Ace
鐵床手排
木床手排
木床自排
木床自排TSS
正式售價
49.9 萬
51 萬
54 萬
56 萬
汰舊換新價
45.1 萬
46 萬
49 萬
51 萬