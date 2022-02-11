陳竹音宣布放棄台灣戶籍 陸委會：尊重其對身份的選擇
特技演員陳竹音日前宣布放棄台灣戶籍，打算入籍中國大陸，並放棄健保。對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正今（10）日在線上例行記者會回應，陳竹音或相關人士倘在中國大陸設籍，陸委會尊重其對身份的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍，邱垂正強調，「台灣對自由民主體制充滿信心，即使有極少數個案選擇另外一種價值，都不會影響絕大多數台灣人民對這塊土地的熱愛，以及對自由民主價值的堅持」。
新頭殼newtalk
2022-02-11 21:33:25
陳竹音畢業於台大，曾擔任舒淇、陳意涵、樂基兒等女星的替身，近年來事業重心轉至中國發展，之前還曾和劉樂妍等人讚頌「共產黨」，期盼兩岸統一，她日前翻臉絕交劉樂妍後，在微博揚言要放棄台灣戶籍及健保，著手辦理遷入中國戶籍，掀發網友熱議。
邱垂正今天表示，我方已注意到中共近期加強對台促統的認知作戰，包含積極運用在中國的台人進行各種統戰宣傳工作，企圖遂行其對台統戰分化的圖謀，但中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，即使中共不斷運用特定台籍人士進行政治操作與統戰宣傳，都改變不了兩岸互不隸屬的客觀事實。
邱垂正也呼籲國人，進行兩岸交流時，要考量台灣社會觀感，不應配合中共對台進行統戰宣傳，發表傷害國家尊嚴、不符事實的言論，成為中共的統戰宣傳樣板。為避免兩岸人民權利義務的混淆，兩岸是以戶籍作為身份區分的標準，陳竹音或相關人士倘若在中國設籍，陸委會尊重其對身份的選擇，主管機關也會依法註銷其台灣戶籍，相信絕大多數國人都不會配合中共對台統戰作為，更不會附和其意識形態與政治立場，「中共企圖以統戰樣本拉攏分化台灣社會，只會讓台灣民眾徒增反感」。