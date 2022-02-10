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亞太多國堅持開放觀光　重啟國門的國家報你知

▲越來越多的亞洲國家下定決心要重啟旅遊。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲越來越多的亞洲國家下定決心要重啟旅遊。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-02-10 18:19:36

儘管新冠肺炎的Omicron變異株仍在亞太地區肆虐，但是越來越多的亞洲國家下定決心要重啟旅遊、開展觀光，陸續重啟國門並鬆綁社交限制，要實現「與病毒共存」的理念，平衡防疫與經濟發展。

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以馬來西亞來說，大馬政府於2月8日批准同意自3月1日重起國門迎接國際旅客，入境的旅客不需要進行強制隔離；不過，入境馬來西亞的旅客必須要在出發前跟抵達時進行核酸檢測。目前，馬來西亞已讓旅客藉由浮羅交怡（Langkawi）國際旅遊泡泡進入馬來西亞。

澳洲在近2年時間的嚴格封鎖後，將於2月21日全面迎接已完整施打疫苗的國際旅客入境；澳洲特別強調，旅客要施打2劑疫苗才能入境。

新加坡則於1月21日恢復了疫苗接種者旅行通道計劃（VTL）以迎接來自全球24個國家已完整接種疫苗的國際旅客，這些旅客到了機場只要進行PCR檢測就可以入境；此外，已完整施打疫苗的旅客只需要在抵達新加坡的第2日到第7日離開家時，進行自主管理抗原快篩。

新加坡的運輸部長近期表示，最終我們希望能夠對所有完整接種疫苗的國際旅客實施入境免隔離。

新加坡還加碼宣佈，在未來7年要主辦F1賽車GP賽事；耗資33億美元的濱海灣金沙酒店擴建案也將於2026年完工，屆時將有新的表演場地、第4座能容納1000間客房的飯店大樓，以及一個天際泳池。

越南則是啟動第2階段重啟計劃，同意國際航班往返包括舊金山或是洛杉磯、新加坡、曼谷、金邊、永珍、北京或廣州、東京、首爾、台北等9個目的地。

雖然越南全面開放可能會提早到3月1日，但目前仍預計在今年6、7月才會全面重啟國門。屆時，國內線旅客將不用在進行核酸檢測。

菲律賓將於2月10日啟動免隔離旅行，旅客需要出示出發前48小時內的核酸檢測陰性證明，以及在抵達菲律賓後進行7天的自我監測。

泰國於今年元旦恢復Test & Go機制，但比先前更嚴格。已接種疫苗的旅客可已入境泰國，但要在到達時與第5日分別進行2次PCR檢測。泰國也要求旅客要在防疫旅館停留2次以得到「泰國通行線上許可」。第2家旅館跟PCR檢測可以在第1家旅館時先預訂，但也可以直接在同一家旅館完成。

柬埔寨方面，去年11月就全面開放已完整施打疫苗的國際旅客入境免隔離，這些旅客只要提供出發前72小時PCR檢測陰性證明，到達後RTK陰性檢測證明以及5萬美元的健康保險。

印尼已經臨時禁止外籍旅客從雅加達機場入境印尼，以減緩Omicron的傳染。峇里島則歡迎將近2年來的第一班國際航班，在2月初載一批外籍旅客。然而，即使完整施打疫苗，旅客登島還是要在飯店進行5至7日的隔離。往返新加坡與巴淡島及民丹島的旅遊泡泡將會上路，提供旅客免隔離。

因為Omicron，日本已經延長國際旅客的入境禁令至2月底。同時，日本還在14天內2度縮短入境隔離時間，時間從14天縮短到10天，現在則縮短到7天。

紐西蘭將開始於2月27日重起國門。紐西蘭的5階段計劃允許完整施打疫苗的國際旅客自3月13日起入境，但這些旅客仍必須自我隔離10日，但他們可以在家進行隔離。到7月，澳洲完整施打疫苗的旅客或是與紐西蘭有免簽證的國家包括英國、美國或許多歐盟國家的遊客，可以在抵達紐西蘭後實施自我隔離。
 

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