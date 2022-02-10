國籍爭議未解也無妨！谷愛凌奪金身價飆 代言接到手軟
北京冬奧如火如荼進行當中，各國運動員百家爭鳴，不過這之中就屬出生於美國舊金山、代表中國參賽的自由式滑雪選手「谷愛凌」（Eileen Gu）最受矚目。谷愛凌在8日自由式滑雪女子跳台決賽中贏得金牌，不僅粉絲紛紛將她捧為「雪上公主」，就連中國官媒頻頻讚好。隨著在比賽項目中奪冠，原先就已經是各大品牌代言人的她，身價再度水漲船高。
國際中心徐筱晴/綜合報導
2022-02-10 19:00:03
根據公開資料顯示，在2021年之前，谷愛凌贊助名單上只有7家廠商的名字，且大多與滑雪運動有關，例如運動服裝品牌安踏體育、滑雪板品牌Faction Skis以及運動眼鏡品牌Oakley。但到了2021年之後，谷愛凌代言品牌數量暴增，且跨足了運動品牌、服飾、食品等各大領域。目前代言品牌數量逾20家，其中包括雅詩蘭黛（Estee Lauder）、維多利亞的祕密（Victoria's Secret）、凱迪拉克（Cadillac）、路易威登（LOUIS VUITTON）、蒂芙尼（Tiffany & Co）、IWC萬國錶等。
谷愛凌不僅在時尚領域大放風采，精品包、珠寶品牌都找她，她還在去年10月成為了全球知名按摩儀器品牌Theragun的品牌全球形象大使。更跨足民生消費性用品，中國著名奶製品生產商伊利集團、蒙牛乳業、瑞幸咖啡、Redbull也紛紛找谷愛凌做為形象代言人，讓她的討論讀持續往上飆升。
根據公開資料，谷愛凌在世界極限運動會和世錦賽中奪下2枚金牌之後，代言費漲至180萬美元（約台幣5008萬元），若按照平均一個代言150萬美元（約台幣4173萬元）來計算，谷愛凌手中的代言價值約3500萬美元（約台幣9.7億元）。谷愛凌的代言由IMG中國子公司Endeavor巍美獨家代理，若按七三分帳，谷愛凌估計可獲約2450萬美元（約台幣6.8億元）。
谷愛凌代言以及相關商品受到中國媒體追捧而熱銷，也使以她為名的商標被搶註。天眼查顯示，「谷愛凌」商標申請資料達29條。
《BBC》報導指出，谷愛凌透過為知名品牌代言展現她的商業潛力。在她的商業合約中包括中國銀行、中國移動和零售平台京東。
谷愛凌這次在北京冬奧，除了因賽事表現亮眼，也因為國籍問題受到關注。在被詢問國籍相關問題時，都以「我在美國就是美國人，在中國就是中國人」的模糊說法回應，表示自己感謝美國隊也感謝中國隊。
然而中國並不承認雙重國籍，在美方退出美國國籍的記錄中也查不到谷愛凌的名字。中國駐紐約總領事館表示，必須在中國入籍或獲得永久居留身分，才能代表其團隊參賽，但仍未說明清楚谷愛凌的國籍歸屬。