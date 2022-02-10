紫屬於妳「Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版」情人節前夕魅力登場

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2022 年度 Pantone 代表色「長春花藍」揉合紫紅與藍色，象徵無憂無慮的自信和大膽的好奇心，勇敢擁抱不同的可能性，並打開新視野；恰與 Gogoro Viva Mix 靈魂紫傳達的獨特風格不謀而合，不但讓 Gogoro Viva Mix 靈魂紫看起來更動感迷人，同時也讓機車不僅是單純的移動工具，更是充分展現自我的風格配件。
限定標配1含鋁合金 Y 型置物架與 Gogoro 靈魂紫專屬安全帽
讓擁有紫色靈魂的妳 展現無數種面貌
Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版定價 $78,980，並擁有特殊標配，包括深受車主喜愛的熱門配件「鋁合金 Y 型置物架」(價值 $1,980)，工藝鍛造讓日常置物有如精品展示，獨家磁吸吊掛方式也貼心女性置物；「Gogoro 靈魂紫專屬安全帽」 (價值 $1,280) 也列為標配，讓女性車主以獨特風格、魅力登場。而 POP 個性化配件系統也推出多款紫色系新配件，現有 Gogoro Viva Mix 車主亦可滿足自己善變的喜好，為愛車增添個人風格。
Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版亦搭配專屬 Purple Soul 靈魂紫的開關機音效，展現屬於自己的混音色系；更可透過專屬 Purple Soul 靈魂紫限定 Gogoro App 主題介面進行多項設定，想怎麼變，就交給當下的心情決定。欲知更多產品資訊，即刻造訪 Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版網頁：https://letsgogo.ro/3LgQpR4
紫想獨享 早鳥購車好禮雙重送
銅板入手 日付不到 50 元
即日起至 4/10，凡購買 Gogoro Viva Mix 及 Gogoro Viva XL 全車系，即贈「 Gogoro 20 吋城市輕旅行李箱」乙個 (價值 $2,280) 。此外，Gogoro 與台北 W 飯店首度跨界合作，只要在 3/15 前，於 Gogoro 各大門市下訂購買 Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版，就有機會抽中「台北 W 飯店 壯美客房住宿券」(價值 $30,000) 及「台北 W 飯店 雙人下午茶券」(價值 $1,980) ，每週將抽出乙組住宿券及二組雙人下午茶券，越早購車中獎機會越大，欲知詳細優惠活動請洽官網：https://letsgogo.ro/3B3jFX7
為順應女力潮流，本次邀請藝人 9m88 擔任風格人物，全方位詮釋靈魂紫面貌，並在時尚指標的台北 W 飯店 1 樓迎賓大廳外櫥窗，打造 Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版專屬空間，為信義區街頭增添不一般的紫色潮流新印象。
即日起至 3/31，以「Viva Mix 銅板入手」專案購車，可享前三年最低月付只要 $1,442元2（貸款金額視車型而定），每天只要 1 枚 50 元銅板，就能輕鬆入手 Gogoro Viva 靈魂紫限定版，再搭配高額政府補助，就可馬上帶回家！ 即刻至全台 Gogoro 門市購買新車，夢想生活立刻成真，欲知詳細購車優惠活動請洽官網：https://letsgogo.ro/34ir9JT
機車舊換新立即折 油轉電輕鬆換
Gogoro 全台門市提供老舊車輛汰舊換新服務，在 4/10 前至 Gogoro 全台門市進行免費估價中古油車，並換購 Gogoro 智慧電動機車，可將舊車車價全額折抵於新車，即可輕鬆升級智慧電動雙輪。以台北市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，皆可享政府最高補助 $27,300 元。Gogoro 新年換新再加碼，如果以中古車收購車價全額折抵換購 Gogoro 智慧電動機車，加贈 $3,000 元配件金；如果選擇政府汰購補助並購買 Gogoro 智慧電動機車，則加贈 $1,000 元配件金。詳細購車優惠方案內容：https://letsgogo.ro/3rxY5GQ
Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版快閃櫥窗：
地址：台北 W 飯店 (台北市信義區忠孝東路五段10號一樓)
展出時間：2022 / 2 / 15 ~ 3 / 13