藍召開福食公聽會　日籍媒體人：日本應出資做第三方檢測

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，身為2018年反核食公投領銜人的郝龍斌指出，明確標示食品來源是福島五縣責任，並且呼籲各地方政府應加強查察、落實源頭管理，郝強調，保障民眾食安不分藍綠，希望朝野縣市首長都要一起來做。
旅台30多年早田健文指出，日本政府以政治手段施壓台灣開放進口福島食品表達歉意，但台灣目前僅止於討論國內的配套措施，但日本才是產品賣方，有責任提供食品輻射值資料以及後續檢驗費用，很可惜目前為止看不到日本政府有相關作為，他建議，台灣政府應該要求日本出資設立第三方查核機構，找值得信任的單位檢驗食品的輻射。
早田健文表示，他曾向住在福島當地的放射線醫療專家請教，該名專家坦言當地核輻射汙染仍非常嚴重，居民也對於輻射具有恐懼，且愈來愈不信任政府。他透露，日本政府近年來在福島地區的輻射檢驗次數愈來愈少，且當地因應輻射汙染的方式只是把表土刨除，若下大雨就會把山上有輻射的土壤沖下來，定期檢驗更顯得必要。
黃正銘則強調，希望比照萊豬模式，有核污染疑慮的食品一律不進校園。根據農糧署資料顯示，目前雖有91%校園有上網公告營養午餐食材來源，等同168萬學童中，還有13萬學童不曉得自己吃的東西來自哪裡，因此希望能夠修正《學校衛生法》第23條，不只「優先」使用在地優良農產品，而必須要一律使用。