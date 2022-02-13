越打越熱？北市平均房價挑戰百萬大關　專家：漲勢無盡頭

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統計資料顯示，台北市去年Q4房價續漲到95.1萬元每坪，較上季上漲1.4萬元每坪、季漲幅約1.5％，連續八個季度上漲，且連二季刷新歷史新高；若與去年同期相比，則上漲6.5萬元每坪、年漲幅擴大至7.3％。
統計指出，新北市去年Q4房價為43.7萬元每坪，較Q3上漲1.2萬元每坪、季漲幅約2.8％，價格連續八季上漲，並寫創下史上新高；與2014歷史高點42.9萬元每坪相比，還多出0.8萬元每坪；近一年來，房價上漲3萬元每坪、年漲幅約7.4％。
住展雜誌研發長何世昌分析，近期台北市各行政區處於輪漲格局，Q4以中正、中山、南港等地漲幅稍大，主要是高價建案熱銷帶動整區房價跟漲；由於預售屋實價揭露速度加快，高價案周邊房價跟進調漲的速度也比去年快。
何世昌預估，今年下半年，台北市房價就會進入單價百萬元挑戰賽；另外，新北市仍以蛋白區的價位漲速較強勁，如八里、淡水、五股等地漲幅較高，主因是這幾處房價相對較低，自住買盤持續流入推升住宅需求與房價。
相較於大台北地區，桃竹地區漲幅更為驚人。統計顯示，桃園去年Q4房價漲至27.5萬元每坪，季漲幅約6.6％、年漲幅約12.7％；新竹去年Q4房價勁揚至27.2萬元每坪，較Q3大漲約2.5萬元每坪，季漲幅高達約10％、年漲幅逾17％。
何世昌稱，桃園房價大漲的原因是平價建商持續漲價，各區地板價普遍上升一大截；而新竹去年Q3至Q4間，陸續有建案成交60萬元每坪的資訊於實登公開後，菁華區線上其他預售案、餘屋案不甘便宜賣，原本賣4字頭的建案一舉漲至5字頭，偏鄉與都市計畫外的建案也頻頻開出3字頭、4字頭高價，導致房價再度驟漲。
至於基隆去年Q4房價漲到22.7萬元每坪，再次創下新猷。宜蘭走出高鐵設站風波之後，市場重拾信心，去年Q4房價止跌反漲至21.8萬元每坪，季增與年增幅均為2.3％。
何世昌指出，去年中上路預售屋實登的助漲效果是全國性的，尤其以平價建商大漲價對消費者衝擊最大；當平價案全面調漲，便形成「平價建商漲價與高價案價差縮小→高價案漲價拉大價差→平價案再漲價→中古屋跟漲」的無奈循環。
何世昌強調，由於經濟成長強勁、通膨疑慮更濃，再加上國內房市調控措施戰略上的失誤，房地合一2.0與囤房稅都重蹈覆轍，這波房市多頭的持續時間恐怕會比多數人預期得更長，「當房價漲勢見不到盡頭，現在是買到房子的人作夢也偷笑，空手的只剩淚兩行了」。
至於政府接連打房，今年房價還是會持續上揚？何世昌認為，目前政府打房效果有限，去年接連出招，但還是沒有打到根源，例如房地合一稅2.0，只是鎖住中古市場賣壓，導致消費者只能去找新屋，帶動新建案整體買氣。
何世昌說道，去年台灣經濟成長成果是有目共睹，但在去年基期如此高的情況下，今年國內外各大機構還是認為台灣經濟成長率能來到4％，如果國內經濟持續長紅，要房市反轉的機率不大，唯一有可能的就是建商推案大爆量，導致市場供給過剩，才有可能房市反轉。