汐止手搖飲店爆不明感染源確診 北市公布相關確診足跡
指揮中心今（10）日下午召開防疫記者會，宣布37例本土確診案例，其中一例案19492，為新北市汐止區手搖飲店的店員為不明感染源案例。台北市衛生局晚間也公布該名確診案例於台北市內的相關足跡，除了搭捷運及公車從汐止至台北市內的心傳美學（美體業）外，還有麵食館、屈臣氏、鶴茶樓等相關足跡。
記者丁上程／台北報導
2022-02-10 20:02:29｜2022-02-10 20:04:32
北市衛生局表示，該名確診個案為新北市確診案例，並於汐止區一間手搖飲料店工作，3日起有咳嗽的症狀，而8日休假時，曾於11時6分至30分期間，從汐止社后派出所搭乘公車後轉乘捷運至忠孝敦化站，並於大安區忠孝東路四段的心傳美學（美體業）停留約15分鐘，之後搭乘292公車從捷運忠孝敦化站至捷運中山站（志仁高中），接著於下午13時至13時30分於中山區南京西路的采岩堂炒手麵食館用餐。
13時55分至14時則於南京西路的鶴茶樓鶴頂紅茶商店購買飲品，14時至14時5分造訪附近的屈臣氏南西二門市；最後於14時17分搭乘711公車從捷運中山站（志仁高中）至北峰里站。而針對案19492造訪的足跡，衛生局表示，心傳美學居隔1人、消毒靜置24小時；采岩堂炒手麵食館包含5名員工在內，一共居隔14人並停業3天；鶴茶樓則是改為外帶，消毒靜置1晚並進行精準採檢統計中。至於屈臣氏部分則是因為停留時間短，目前消毒靜置1晚，也正進行精準採檢統計中。
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