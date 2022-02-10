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汐止手搖飲店爆不明感染源確診　北市公布相關確診足跡

▲台北市衛生局10日公布新北汐止手搖飲店的不明感染源確診案例於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局10日公布新北汐止手搖飲店的不明感染源確診案例於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-02-10 20:02:29｜2022-02-10 20:04:32

指揮中心今（10）日下午召開防疫記者會，宣布37例本土確診案例，其中一例案19492，為新北市汐止區手搖飲店的店員為不明感染源案例。台北市衛生局晚間也公布該名確診案例於台北市內的相關足跡，除了搭捷運及公車從汐止至台北市內的心傳美學（美體業）外，還有麵食館、屈臣氏、鶴茶樓等相關足跡。

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北市衛生局表示，該名確診個案為新北市確診案例，並於汐止區一間手搖飲料店工作，3日起有咳嗽的症狀，而8日休假時，曾於11時6分至30分期間，從汐止社后派出所搭乘公車後轉乘捷運至忠孝敦化站，並於大安區忠孝東路四段的心傳美學（美體業）停留約15分鐘，之後搭乘292公車從捷運忠孝敦化站至捷運中山站（志仁高中），接著於下午13時至13時30分於中山區南京西路的采岩堂炒手麵食館用餐。

13時55分至14時則於南京西路的鶴茶樓鶴頂紅茶商店購買飲品，14時至14時5分造訪附近的屈臣氏南西二門市；最後於14時17分搭乘711公車從捷運中山站（志仁高中）至北峰里站。而針對案19492造訪的足跡，衛生局表示，心傳美學居隔1人、消毒靜置24小時；采岩堂炒手麵食館包含5名員工在內，一共居隔14人並停業3天；鶴茶樓則是改為外帶，消毒靜置1晚並進行精準採檢統計中。至於屈臣氏部分則是因為停留時間短，目前消毒靜置1晚，也正進行精準採檢統計中。

▲台北市衛生局10日公布新北汐止手搖飲店的不明感染源確診案例於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
▲台北市衛生局10日公布新北汐止手搖飲店的不明感染源確診案例於台北市的相關足跡。（圖／台北市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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