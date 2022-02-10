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接見罹難家屬！蘇貞昌承諾　太魯閣車廂留現場或訓練中心

▲行政院長蘇貞昌今日接見台鐵去年4月2日發生太魯閣號事故的罹難家屬。（圖／行政院提供）
▲行政院長蘇貞昌今日接見台鐵去年4月2日發生太魯閣號事故的罹難家屬。（圖／行政院提供）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-10 20:06:47

行政院長蘇貞昌今（10）日接見台鐵去年4月2日發生太魯閣號事故的罹難家屬。蘇貞昌除了多次致歉外也承諾，發生事故的車廂就留在現場或台鐵訓練中心，讓台鐵員工無論是職業訓練，或是再次訓練都要後好看著；他也會努力推動台鐵改革。

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行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌說，與家屬代表、律師在這樣場合見面，相信都不是大家期待、想要的，很對不起各位。對於造成各位這樣的災難，作為政府最高機關的代表，他感覺非常抱歉、非常遺憾，他也感到非常痛苦，他要付最高、最大、最後的責任。

羅秉成說，今日共有31名家屬代表出席，共有15人次發言，家屬跟蘇貞昌訴說不幸、委屈跟痛苦，同時也提出相關訴求。而蘇貞昌在聽完訴求後也表示，因為台鐵沒有做好，導致家屬失去至親、至愛，他仍是深深感到對不起大家。

蘇貞昌指出，他佩服家屬不是爭自己要多少錢，而是很希望這件事情，政府一定要面對，而且要做出給將來的乘客安全回家的路。家屬清楚的要求，就應該把第7節、第8節的車廂留下來，如果現場太小就留在台鐵的員工訓練中心。

蘇貞昌表示，台鐵曾經這樣對不起乘客，發生這件事情把它留著，不但留著還要寫的清清楚楚，是哪一年、哪一個時刻、帶走了寶貴的49條的生命，政府對不起人家不能再發生，這一點一定要做到。

「我咬緊牙根一定要在還能做的時候，把台鐵改革過來」，蘇貞昌指出，這麼大的一個組織且是百年老店，不是一個按鈕它就能改，他已經嚴格要求交通部長王國材，並帶著他的決心跟交代，去告訴台鐵，社會已經不容台鐵再這樣下去。

蘇貞昌表示，在經遭逢這麼大的不幸，還勞煩家屬跑這麼遠，他對不起大家，請大家原諒、諒解，也請大家再給政府多一點時間，可以一起來讓不幸是最後一次、最後一件，請大家能夠放寬讓路走下去，雖然已經永遠難彌補遺憾。

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