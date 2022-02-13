大直45年頂樓老公寓2775萬成交！創當地新高紀錄關鍵曝光

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東龍不動產專約部經理陳泰源分析，該案雖是屋齡較高的中古公寓，但可能由於頂樓加蓋而加大使用面積，再加上未來有危老都更的效益，因此總價能創下紀錄。
無獨有偶，位於敬業三路上的「基河國宅」，去年10月也傳出交易，根據實價登錄，該案成交樓層位於8樓，屋齡達21.3年，含車位總價3398萬，每坪單價78.6萬，創下社區史上最高單價；若比照2017年資料，該筆交易入手4年時間獲利288萬元。
陳泰源說，該案為國宅社區，從他總價與單價來看，可說是周邊價格最親民的「河景第一排」物件，若有買主想入主大直河景第一排，但又預算不足以直上其他豪宅產品，那此社區就是消費者首選，在去年房市交易熱絡情況下，也創下社區史上最高單價。
陳泰源指出，近期大直不少中古社區傳出交易新高紀錄，而這些創下高單價的社區，共同特點就是都位於大直純住宅區。因是去年以來房市大好，再加上通膨影響，使得熱錢擠進不動產市場，使得不少屋況較好且位置卓越的中古屋，還是受到消費者青睞。
全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，大直一直以來居住氛圍都相當不錯，有綠地、河岸景觀，大多區塊是純住宅，又有美麗華、捷運站等強大生活機能，因此房價一直都有相當水準，也有一定的支撐點；不過大直與北市其他純住宅聚落相比，較缺乏話題性，因此價格要再往上走，可能不會那麼容易，也許要等待未來有大型建設，或是有大型商辦進駐，才會有更多上漲空間。