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大直45年頂樓老公寓2775萬成交！創當地新高紀錄關鍵曝光

▲台北市中山區大直周邊房是火熱，近期屢傳中古屋創下社區歷史新高。圖為大直街67巷周邊公寓。（圖／翻攝自Google地圖）
▲台北市中山區大直周邊房是火熱，近期屢傳中古屋創下社區歷史新高。圖為大直街67巷周邊公寓。（圖／翻攝自Google地圖）

記者賴志昶／台北報導

2022-02-13 08:01:00

以往被視為北市中山區純住宅區塊的大直，由於缺少議題帶動，在市場上關注程度較低，但近期房市大好，根據實價登錄資料顯示，不少中古屋皆創下社區歷史新高！其中，位於大直街巷弄的中古物件，屋齡高達45年，且是無電梯位於四樓的舊公寓，去年12月傳出總價2775萬元的交易，扣掉車位換算每坪單價約76.3萬，創下大直街公寓二樓以上史上最高單價紀錄。

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根據實價登錄資料，這筆交易未於大直街67巷巷弄，為2房2廳2衛的4樓頂樓公寓，扣除車位達32.76坪，屋齡為45.4年，另配有位於他處社區的坡平B4車位，於去年12月達成交易，含車位總價達2775萬，扣除車位每坪單價達76.3萬；值得注意的是，該案備註有陽台外推、頂樓加蓋以及其他增建等。

東龍不動產專約部經理陳泰源分析，該案雖是屋齡較高的中古公寓，但可能由於頂樓加蓋而加大使用面積，再加上未來有危老都更的效益，因此總價能創下紀錄。

無獨有偶，位於敬業三路上的「基河國宅」，去年10月也傳出交易，根據實價登錄，該案成交樓層位於8樓，屋齡達21.3年，含車位總價3398萬，每坪單價78.6萬，創下社區史上最高單價；若比照2017年資料，該筆交易入手4年時間獲利288萬元。

陳泰源說，該案為國宅社區，從他總價與單價來看，可說是周邊價格最親民的「河景第一排」物件，若有買主想入主大直河景第一排，但又預算不足以直上其他豪宅產品，那此社區就是消費者首選，在去年房市交易熱絡情況下，也創下社區史上最高單價。

陳泰源指出，近期大直不少中古社區傳出交易新高紀錄，而這些創下高單價的社區，共同特點就是都位於大直純住宅區。因是去年以來房市大好，再加上通膨影響，使得熱錢擠進不動產市場，使得不少屋況較好且位置卓越的中古屋，還是受到消費者青睞。

全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，大直一直以來居住氛圍都相當不錯，有綠地、河岸景觀，大多區塊是純住宅，又有美麗華、捷運站等強大生活機能，因此房價一直都有相當水準，也有一定的支撐點；不過大直與北市其他純住宅聚落相比，較缺乏話題性，因此價格要再往上走，可能不會那麼容易，也許要等待未來有大型建設，或是有大型商辦進駐，才會有更多上漲空間。

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