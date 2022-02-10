玄彬3位前女友「全是大美人」！婚前曾跟宋慧喬有一段情
玄彬（本名：金泰坪）、孫藝真因《愛的迫降》相戀，2人於2021年元旦認愛，交往至今2年多，今（10日）晚間修成正果，宣布結婚。細數玄彬過往交過的女友，包含黃智賢、宋慧喬、姜素拉等，再到情定「老婆」孫藝真，各個都是大美人！
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-10 22:05:15｜2022-02-10 22:06:16
玄彬今正式成為人夫，歷屆女友因此引起討論，從黃智賢到宋慧喬，各個顏值絕頂，他因此獲封「女神收割機」。
玄彬對於戀情一向大方承認，公開認愛的感情一共四段，他2005年與演員黃智賢交往，但戀情只維持2年，於2007年分手。黃智賢已跟圈外男友結婚，也已升格當媽。
他2008年跟宋慧喬合演電視劇《他們的世界》認識，隔年8月遭媒體爆料2人早在2009年6月交往，隨後經紀公司承認在一起2個月，直到2011年3月玄彬入伍，隔日他們一起發聲明，表示已分手，結束3年多的戀情。宋慧喬2017年嫁給宋仲基，但2人已於2019年離婚。
玄彬單身5年多後，2016年與姜素拉傳出緋聞，雙方立刻認愛，表示是同年10月認識，相互替對方工作分擔煩惱產生情愫，從前後輩變情人，但隔年因為事業忙碌決定分手，退回朋友關係。姜素拉如今也有好歸宿、升格當媽媽。
玄彬與孫藝真合作過電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》，期間傳出3次緋聞，但2人全盤否認到底，直到2021年《Dispatch》拍到約會證據後，「迫降CP」才認愛在一起，今修成正果結為夫妻。