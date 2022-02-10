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玄彬3位前女友「全是大美人」！婚前曾跟宋慧喬有一段情

▲玄彬（左圖右）歷任女友黃智賢（左二起）、宋慧喬、姜素拉都是高顏值。（圖／tvN、資料照、黃智賢IG、姜素拉IG）
▲玄彬（左圖右）歷任女友黃智賢（左二起）、宋慧喬、姜素拉都是高顏值。（圖／tvN、資料照、黃智賢IG、姜素拉IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-10 22:05:15｜2022-02-10 22:06:16

玄彬（本名：金泰坪）、孫藝真因《愛的迫降》相戀，2人於2021年元旦認愛，交往至今2年多，今（10日）晚間修成正果，宣布結婚。細數玄彬過往交過的女友，包含黃智賢、宋慧喬、姜素拉等，再到情定「老婆」孫藝真，各個都是大美人！

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▲黃智賢2005年曾與玄彬交往2年，現已嫁給圈外男友。（圖／黃智賢IG）
▲黃智賢2005年曾與玄彬交往2年，現已嫁給圈外男友。（圖／黃智賢IG）
玄彬今正式成為人夫，歷屆女友因此引起討論，從黃智賢到宋慧喬，各個顏值絕頂，他因此獲封「女神收割機」。

玄彬對於戀情一向大方承認，公開認愛的感情一共四段，他2005年與演員黃智賢交往，但戀情只維持2年，於2007年分手。黃智賢已跟圈外男友結婚，也已升格當媽。

▲玄彬（右）與宋慧喬曾有一段情。（圖／翻攝KBS官網）
▲玄彬（右）與宋慧喬曾有一段情。（圖／翻攝KBS官網）
他2008年跟宋慧喬合演電視劇《他們的世界》認識，隔年8月遭媒體爆料2人早在2009年6月交往，隨後經紀公司承認在一起2個月，直到2011年3月玄彬入伍，隔日他們一起發聲明，表示已分手，結束3年多的戀情。宋慧喬2017年嫁給宋仲基，但2人已於2019年離婚。

玄彬單身5年多後，2016年與姜素拉傳出緋聞，雙方立刻認愛，表示是同年10月認識，相互替對方工作分擔煩惱產生情愫，從前後輩變情人，但隔年因為事業忙碌決定分手，退回朋友關係。姜素拉如今也有好歸宿、升格當媽媽。

玄彬與孫藝真合作過電影《極智對決》、電視劇《愛的迫降》，期間傳出3次緋聞，但2人全盤否認到底，直到2021年《Dispatch》拍到約會證據後，「迫降CP」才認愛在一起，今修成正果結為夫妻。

▲姜素拉是玄彬上一任女友。（圖／姜素拉IG）
▲姜素拉是玄彬最後一任女友。（圖／姜素拉IG）
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