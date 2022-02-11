阿諾化身宙斯與BMW iX合拍超級盃廣告

不少車廠會針對NFL國家美式足球聯盟超級盃拍廣告，藉由透過賽事達到品牌與車款宣傳效果，今年BMW則與阿諾合作拍攝廣告，內容講述宙斯與iX故事。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×每年到了NFL國家美式足球聯盟超級盃時，車廠都會拍廣告或與藝人合作，藉機替品牌或產品進行宣傳，今年BMW便與阿諾史瓦辛格合作拍攝廣告。廣告內容講述扮演宙斯的阿諾與赫拉要退休了，但來到加州過退休生活的宙斯卻無法適應一般人生活，不僅搞不定電燈開關、微波爐，就連高爾夫球也打不好，就連雷電能力也只是幫鄰居電氣用品充電而已，無趣乏味的生活直到赫拉替他準備BMW iX後，才又再次充滿活力。阿諾扮演宙斯與BMW iX合作拍攝廣告。×阿諾扮演宙斯與BMW iX合作拍攝廣告。退休的宙斯無法適應一般生活，就連高爾夫球推杆都打不進。×退休的宙斯無法適應一般生活，就連高爾夫球推杆都打不進。直到遇到了iX才又充滿活力。×直到遇到了iX才又充滿活力。 噓…不要跟別人說中國產Tesla因晶片荒偷拔一個轉向電控元件 紫屬於妳「Gogoro Viva Mix 靈魂紫限定版」情人節前夕魅力登場 45.1～56 萬！Toyota 發財車 Town Ace 正式登場，目標年銷一萬輛