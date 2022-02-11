COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

阿諾化身宙斯與BMW iX合拍超級盃廣告

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-02-11 02:25:21

不少車廠會針對NFL國家美式足球聯盟超級盃拍廣告，藉由透過賽事達到品牌與車款宣傳效果，今年BMW則與阿諾合作拍攝廣告，內容講述宙斯與iX故事。

我是廣告 請繼續往下閱讀
每年到了NFL國家美式足球聯盟超級盃時，車廠都會拍廣告或與藝人合作，藉機替品牌或產品進行宣傳，今年BMW便與阿諾史瓦辛格合作拍攝廣告。廣告內容講述扮演宙斯的阿諾與赫拉要退休了，但來到加州過退休生活的宙斯卻無法適應一般人生活，不僅搞不定電燈開關、微波爐，就連高爾夫球也打不好，就連雷電能力也只是幫鄰居電氣用品充電而已，無趣乏味的生活直到赫拉替他準備BMW iX後，才又再次充滿活力。

阿諾扮演宙斯與BMW iX合作拍攝廣告。
阿諾扮演宙斯與BMW iX合作拍攝廣告。
退休的宙斯無法適應一般生活，就連高爾夫球推杆都打不進。
退休的宙斯無法適應一般生活，就連高爾夫球推杆都打不進。
直到遇到了iX才又充滿活力。
直到遇到了iX才又充滿活力。
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

《華燈初上》掀全民辦案潮　你認為誰才是兇手？

繼續作答
即時
推薦閱讀