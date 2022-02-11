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NBA／震撼！籃網76人完成交易　Harden和Simmons互換球隊

▲Ben Simmons(左)和James Harden(右)互換東家。（圖／美聯社／達志影像）
▲Ben Simmons(左)和James Harden(右)互換東家。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-11 04:48:49

交易截止日前的最大操作終於到來，根據《The Athletic》記者Sams Charania報導，布魯克林籃網和費成76人達成交易，籃網將James Harden和Paul Millsap送走，從76人那換回Ben Simmons、Seth Curry和Andre Drummond和2個首輪選秀權。

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籃網和76人本季皆因為非籃球原因導致陣中少了一名大將，布魯克林方面因為Kyrie Irving未打疫苗以及傷病問題，導致球隊始終無法全員出戰；76人則是Simmons和球隊發生矛盾，拒絕在為費城打球，不惜用激烈的方式將自己交易出去。

在本季最後的陣容名單操作時間之前，兩隊達成了共識，76人得到了他們之前就一直想追求的Harden，而籃網則是平衡了陣容，交易來不善投籃，但組織和防守能力出眾的Simmons。

76人送出的2022年的首輪選秀權(無保護，但籃網有權將這個選秀權改為2023年)，以及2027年受保護的首輪選秀權，保護條件是連續保護兩年的1-8順位，若在2029年仍被保護，則轉化為兩個次輪選秀權以及200萬美元的現金。

籃網本季一度高居東區第一，但是在Kevin Durant受傷之後，球隊陷入連敗低潮。考慮到Harden今夏合約到期，他們最終主動完成了交易，以免休賽季血本無歸。

而76人則是等到了他們想要的交易，在Simmons大半球季不斷施壓的情況下，他們堅持要拿到理想的報價，如今在這一季就等到了結果。

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