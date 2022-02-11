NBA／獨行俠擺脫「波神」大約 從巫師獲高砲臺和雙能衛
根據《ESPN》知名記者Adrian Wojnarowski 報導，達拉斯獨行俠在交易截止日前，將「波神」Kristaps Porzingis加上一個次輪選秀權送去華盛頓巫師，換回後衛Spencer Dinwiddie和前鋒Davis Bertans。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-11 05:24:39
26歲的Porzingis曾經是外界期待的明日之星，生涯也曾入選過明星賽，但他在生涯第3個賽季離開紐約尼克之後，就停止了成長，在獨行俠的3季雖然有場均20分8.8籃板，但距離球隊期待有一段差距。
Porzingis高達5年1.58億美元的大約才剛進行到第3個賽季，球隊希望在保持競爭力的同時，將他給甩賣出去，最終和巫師達成交易，得到雙能衛Dinwiddie和高砲臺Bertans。
Dinwiddie過去在籃網就展現過他的能力，能組織又能得分的他，未來將可扮演Luka Doncic的替補人選。而本賽季在巫師沒有獲得太多機會的Bertans，則是延伸4號的代表人物之一，擁有優秀的三分能力，能一定程度補強Porzingis離去的火力。