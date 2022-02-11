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福食禁入校園？柯文哲：政府說安全結果下屬單位又不吃

▲台北市長柯文哲11日前往景美國小視察開學狀況，並且發放祝福小卡給到校的學童。（圖／記者丁上程攝，2022.02.11）
▲台北市長柯文哲11日前往景美國小視察開學狀況，並且發放祝福小卡給到校的學童。（圖／記者丁上程攝，2022.02.11）

記者丁上程／台北報導

2022-02-11 09:24:58

今（11）日是開學日，台北市長柯文哲上午前往景美國小視察開學狀況，並發放祝福小卡給到校的學童們。而針對近日福食進口議題，現在傳出法規明定福食不可進校園，對此柯文哲直呼不希望像萊豬問題一樣，「政府說允許進口且信誓旦旦說安全，結果轄下機關單位一個一個跳出來說不吃。」

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柯文哲今日上午視察國小開學狀況時，媒體詢問學童的疫苗相關問題。柯文哲直言目前台灣的學生施打疫苗年齡是12歲，美國則是降到5歲，因此國家的防疫戰略還是要先確認。「不過是這樣，就算小學生染疫，症狀都不嚴重。」柯文哲強調，讓學生施打疫苗的主要目的，其實是為了防止他們成為傳染源，進而回家傳染給家屬。

至於福島食品進入校園與否的議題，柯文哲表示，福島地區的食品要進口到台灣，中央還是要公佈相關指引。「我是不希望說像前年萊豬問題，你不要說政府允許進口，然後法務部說建議不吃、教育部出來說，學童營養午餐不吃，然後內政部要警察、軍隊不吃，這太好笑了。」柯文哲直言，政府信誓旦旦說安全，結果底下的部會一個一個跳出來說所屬單位不吃。

「這很奇怪啦！」柯文哲強調，做事情還是要上下一致、合法合理，「我的態度是這樣，等中央先出牌。」柯文哲說，總是要等中央有個標準指引，地方政府才好作出相關因應。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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