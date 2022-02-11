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少了激情，多了理性｜BMW 430i M Sport Gran Coupé 試駕

▲ 少了激情，多了理性｜BMW 430i M Sport Gran Coupé 試駕
▲ 少了激情，多了理性｜BMW 430i M Sport Gran Coupé 試駕

2GameSome - 有車賞

2022-02-11 09:55:00

對你而言，BMW 4 系列的出現蘊含的意義為何？這款分割自 3 系列且自成一格的新世代產品陣列，有許多特色對於 BMW 而言都是全新嘗試，諸如為人廣泛討論的碩大水箱護罩，就是其一，而這輛現行代號 G26 的 Gran Coupé，更是屬於相對年輕的存在，但在品牌以較為理性的思維賦予了其四門房車的定位後，這輛 4 系列的直系血親，還會是那輛讓人與感性、激情連結的絕美尤物嗎？

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本次所試駕車款為 BMW 430i M Sport Gran Coupé，建議售價新台幣 289 萬元起。
本次所試駕車款為 BMW 430i M Sport Gran Coupé，建議售價新台幣 289 萬元起。
談及設計，筆者從海外媒體之間的耳語聽來了一則非官方定論的傳言，內容指出 BMW 企業內部的設計研發管理層，決定將水箱護罩造型的使用範疇作出區隔，諸如 3、5、7 系列等較強調日常使用性質的產品，在未來都將會持續使用你我都熟悉、且沿用已久的造型，反之，諸如 4、M3 / M4 等強調個人駕馭、風格生活的作品，則會採用碩大的配置；縱使這是傳言，也並未經過官方證實，但依據目前品牌的產品陣列來看，可信度卻也不低。

BMW 對於車身外型設計自這碩大的水箱護罩造型推出後便受到廣泛討論。
BMW 對於車身外型設計自這碩大的水箱護罩造型推出後便受到廣泛討論。
無論如何，這種操作手法對於車迷、買家是否能接受，只能把時間拉長，用銷售數字來定調了；而回歸到今天所體驗的4 系列，與上回我們所體驗的 Convertible 敞篷車型相仿，Gran Coupé 式樣同樣配有風格強烈的設計手法，搭配智慧雷射頭燈、M Sport Package 所供應的空力套件、19 吋圈胎組合與紅色的卡鉗式樣，縱使其突破常規將趨於「理性」的兩道門置入車側，也掩蓋不了它就是一輛感官為先的 Sport Saloon 這個事實，更別提本車將眼前所見的鍍鉻套件全數黑化，雖無 M4 般肅殺乖張，要在路上吸引眾人目光尚且易如反掌。

本次所試駕的 430i M Sport Gran Coupé 額外增添了不少選配套件，如智慧型雷射頭燈便是其一。
本次所試駕的 430i M Sport Gran Coupé 額外增添了不少選配套件，如智慧型雷射頭燈便是其一。
430i M Sport Gran Coupé 有別於傳統 Saloon，在 C 柱後的收尾較俐落，加上些許黑化細節的處理，使其更具視覺張力。
430i M Sport Gran Coupé 有別於傳統 Saloon，在 C 柱後的收尾較俐落，加上些許黑化細節的處理，使其更具視覺張力。
19 吋的圈胎配置、以及紅色 M 專屬煞車卡鉗皆需另外選配。
19 吋的圈胎配置、以及紅色 M 專屬煞車卡鉗皆需另外選配。
雖然是傳統四門配置，但就整體輪廓造型來說，BMW 將 4 系列 Gran Coupé 勾勒得相當協調。
雖然是傳統四門配置，但就整體輪廓造型來說，BMW 將 4 系列 Gran Coupé 勾勒得相當協調。
從座艙的設計、佈局可以輕易感受出 BMW 對於家族化設計的貫徹強度，那讓人感到無比熟悉的 12.3 吋數位儀錶、資訊豐富多樣的 HUD 抬頭顯示器、擁觀看操作便利舒適的 10.25 吋觸控螢幕與 iDrive 中央鞍座控制介面，都與我們以往試駕無數次 BMW 車型如出一徹。

BMW 就旗下產品陣列的家族化設計實行得相當徹底，縱使是較獨特的 4 系列也不例外。
BMW 就旗下產品陣列的家族化設計實行得相當徹底，縱使是較獨特的 4 系列也不例外。
M 款方向盤因為握持尺寸相較於同級對手都還要厚，手感之好自然也無須多言。
M 款方向盤因為握持尺寸相較於同級對手都還要厚，手感之好自然也無須多言。
數位儀錶為 12.3 吋配置，因應數位化緣故，能夠顯示的資訊含量也多不勝數。
數位儀錶為 12.3 吋配置，因應數位化緣故，能夠顯示的資訊含量也多不勝數。
Apple CarPlay 在本車上可供應無線式連接。
Apple CarPlay 在本車上可供應無線式連接。
雖然互聯系統可採無線連接，但 Qi 無線充電被操作為選配項目是較為可惜之處。
雖然互聯系統可採無線連接，但 Qi 無線充電被操作為選配項目是較為可惜之處。
值得一提的是，本車配有 M 雙前跑車座椅與專屬安全帶設計，除了在視覺上戰鬥感十足，包含腰靠、腿部支撐等部位更補上可調式功能，讓任何體型的使用者都可擁有最佳乘坐體感；後座佈局方面，可別忘了 4 系列產品線本來就屬於強調自我駕馭風格，縱使比起其他族系多了兩道門，想要在這輛車的後座尋求所謂寬敞、充滿機能性的舒適體感，未免太強人所難，所幸後座獨立空調與天窗的配置，讓後座乘客在中短程的行車旅途能夠得到相對開闊、舒適的行車體驗，也是我認為 BMW 針對 4 系列 Gran Coupé 最大的貼心之處。

M 主題三色安全帶，亦是本次 430i M Sport Gran Coupé 的選配。
M 主題三色安全帶，亦是本次 430i M Sport Gran Coupé 的選配。
M 雙前跑車座椅可以針對許多身體部位進行調整，就舒適性與支撐性而言均有不俗表現。
M 雙前跑車座椅可以針對許多身體部位進行調整，就舒適性與支撐性而言均有不俗表現。
對比起其他 4 系列族系，Gran Coupé 車型有著較為舒適的後座乘坐體感，但別拿本車與其他傳統房車車型相比，也不公平。
對比起其他 4 系列族系，Gran Coupé 車型有著較為舒適的後座乘坐體感，但別拿本車與其他傳統房車車型相比，也不公平。
後座獨立空調出風口的配置可適度增強後座舒適性。
後座獨立空調出風口的配置可適度增強後座舒適性。
天窗的配置也可為整體車室造就更開闊的感受。
天窗的配置也可為整體車室造就更開闊的感受。
一如預期，征戰多年且不斷優化至今的 B48 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎與 Steptronic 八速手自排變速系統依舊有著讓人幾乎挑不出缺點的配合度，雙渦流技術讓油門的踩踏無論深淺都有著細膩的反饋，而選配的 M 跑車化電子懸吊系統，對比傳統 M 款跑車化懸吊只能單方面提供彈跳感明顯的硬朗回饋，可調式電控配置將本車理性面的造車思維做了更理想的詮釋，適度的路面訊息過濾加上絕佳的側傾抑制協調性，顯然可以讓全數駕乘者獲得各自理想的行車體感，但倘若您對這與理性妥協的結果不夠滿意，或許 M4 會是那最好的解答，至於本車經由 M Sport 進階套件所供應的 Sprint 衝刺功能，就待我們有機會在安全的賽道上奔馳之際再行體驗了。

430i M Sport Gran Coupé 同樣配置代號 B48 的 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎與 Steptronic 八速手自排變速系統，可供應 245 hp / 400 Nm 的峰值出力。
430i M Sport Gran Coupé 同樣配置代號 B48 的 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎與 Steptronic 八速手自排變速系統，可供應 245 hp / 400 Nm 的峰值出力。
本次試駕車選配有 M 跑車化電子懸吊系統，可在操駕性能與舒適體感之間取得一定程度的平衡。
本次試駕車選配有 M 跑車化電子懸吊系統，可在操駕性能與舒適體感之間取得一定程度的平衡。
駕駛者也可以自行調整各項與操駕直接相關的機械架構，讓整體配置可以符合需求。
駕駛者也可以自行調整各項與操駕直接相關的機械架構，讓整體配置可以符合需求。
試駕車亦有選配 M Sport 進階套件，供應 Sprint 衝刺功能，加強瞬間加速的性能。
試駕車亦有選配 M Sport 進階套件，供應 Sprint 衝刺功能，加強瞬間加速的性能。
回過頭來看看台灣國內的行車環境，若單純以純粹激情的駕馭機器在市區、山路間穿梭，就某種程度上來說，對於駕駛、乘坐者本身都是一種折磨，但若是在兩種極端上各自收斂，達到彼此妥協，取得平衡的目標，那對於需要一輛允文允武車款的消費者而言，就是最美好的產品，就此而論，430i M Sport Gran Coupé 雖然並無想像中般有著極端的駕控性能，但在適度的妥協後，四門所造就出的空間機能，加上本來就相當全面的 Personal CoPilot 智慧駕駛輔助科技，就是其最大的入主誘因，也是在以擁有巴伐利亞獨特操駕性能為前提下，能夠滿足日常生活使用的最佳解套。

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