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直播／新北手搖飲員工、台南女學生確診　陳時中最新說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫況及防疫作為。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-11 14:00:00

國內疫情持續南北兩頭燒，今（11）早新北市長侯友宜證實汐止手搖飲店再增1員工確診；而台南也傳出有學生確診，學校停課並延後開學。不過該名學生其實是居住在高雄，跨縣市在台南就讀。詳細最新疫情變化，指揮中心將在記者會上進一步說明。

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昨日公佈的案19492為新北汐止某手搖飲料店員工，曾打過2劑BNT，從2月3日開始有咳嗽相關症狀，在9日就醫採檢時確診， Ct值為21。而今日確定案19492的同事、另位手搖飲料店員工也染疫，該員春節有南部旅遊史，目前還在進行疫調找出感染源。

在台南念書的高雄女學生，確診前在2/7、2/8、2/9參加校內的營隊活動，因此接觸者匡列範圍甚廣，包括許多小學生，而這些學生來自台南、高雄、屏東都有。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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