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蕾神突槌！不讓王力宏看小孩　李靚蕾違反協議恐關6個月

▲李靚蕾不讓王力宏進家門看小孩，恐有不遵守法庭協議的疑慮。（圖 / 翻攝王力宏IG）
▲李靚蕾不讓王力宏進家門看小孩，恐有不遵守法庭協議的疑慮。（圖 / 翻攝王力宏IG）

記者江芷稜/綜合報導

2022-02-11 12:27:12｜2022-02-11 13:14:36

王力宏與李靚蕾的「宏蕾之戰」將滿２個月，離婚官司尚未落幕，外界好奇蕾神手上是否有另一半出軌把柄，讓證據來說話，目前最新進展是，網友透過紐約法院網站查詢，李靚蕾自從去年爆料至今，都未向法院提交任何一份證據，反而是王力宏提交了11份證據，跌破眾人眼鏡！

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▲李靚蕾（左）、王力宏的「蕾宏之戰」鬧得沸沸揚揚。（圖／李靚蕾IG）
▲根據法院紀錄顯示，李靚蕾（左）、王力宏的「蕾宏之戰」已經打了一年官司。（圖／李靚蕾IG）
宏蕾為子女探視問題鬧僵，李靚蕾以不同意王的3位同事陪同進家門，不讓王力宏看小孩，彼此似乎仍未達成共識，根據網站內容顯示，法院認定，李靚蕾未遵守已簽訂的離婚協議，包括不遵守子女監護權的協議，或是不遵守財產分配判決，王力宏以不執行法庭法令為由，請求法院對她進行裁決，若法庭認同此說法，李靚蕾可能被判處達6個月的刑罰，或者被罰款。 

▲李靚蕾昨晚發出長文，指控王力宏帶3名成年男子要「探望小孩」，監視器畫面曝光引發熱烈討論，網全歪樓討論梯廳能否擺鞋櫃。（圖／翻攝自李靚蕾微博）
▲李靚蕾指控王力宏帶3名成年男子要「探望小孩」，因此拒絕開門。（圖／翻攝李靚蕾微博）

雙方目前看似風平浪靜，背後卻暗潮洶湧，王力宏離婚官司從去年2月19日，至今打了近一年，男方律師2月8日再度提交證據，指李靚蕾藐視法庭，未按照協議執行，損及其合法利益，要求法官裁決，李靚蕾的代表律師4日再度重新提交上訴，卻無法拿出指摘對方出軌的證據。網友認為，李靜蕾簽署離婚協議，卻又不願意離婚，似乎對王力宏餘情未了，這樁家務事短期內無法歡喜收場，雙方下次將於3月4日開庭。

▲根據紐約法院顯示，王力宏與李靚蕾官司仍未落幕，男方認為李靚蕾藐視法庭協議請求判決。（圖／翻攝微博）
▲根據紐約法院顯示，王力宏與李靚蕾官司仍未落幕，男方認為李靚蕾藐視法庭協議請求判決。（圖／翻攝熱門話題探究微博）
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