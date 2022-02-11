只要援助不要建交？索馬利蘭外長：台索關係跟101一樣高
索馬利蘭共和國外交暨國際合作部長瑞格薩（H.E. Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪台，由於台灣與索馬利蘭互設辦事處，外交關注未來是否會進一步建交。瑞格薩今（11）日對此表示，台索關係實質上已是最好，不懂為何一定要建交。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-11 14:37:52
瑞格薩8至12日率團抵台訪問，今日舉行媒體見面會。針對各界關注索馬利蘭是否會與台灣建交？瑞格薩表示，不知為何大家都堅持台索要有外交關係？實質上台灣與索馬利蘭關係已經是最好，台灣在當地有投資、開發天然資源，也提供獎學金，來台更受到最高層級禮遇，也能使用索馬利蘭發行的護照，他形容「台索關係跟台北101大樓一樣又高又好！」
儘管世界多數國家不承認索馬利蘭，但瑞格薩一再強調索馬利蘭是主權獨立國家，誰都不能決定索馬利蘭該與誰交往，歡迎任何進行國家互動、交流。瑞格薩也指出，索馬利亞在聯合國中取代索馬利蘭的地位，他認為不該拘泥於各種外交關係，更形容索馬利蘭與台灣是「同類相聚」。
索馬利蘭訪團今日也將拜會海洋委員會海巡署，媒體詢問希望台索之間有哪些海巡方面合作？瑞格薩盼望台灣能夠協助強化海巡能量，希望有更多訓練與設備，例如直升機等，以避免不受海盜活動、非法傾倒垃圾等犯罪影響。
由於記者會也邀請法國媒體參加，瑞格薩也向法國總統馬克宏喊話，索馬利蘭擁有豐富資源，歡迎法國企業前來投資。
索國財政部長希瑞（Saad Ali Shire）表示，索馬利蘭原是英國屬地，在經歷內戰後於1991年拿回主權，目前中油與英商石油公司有合作在當地投資。至於台索之間有無借貸計畫？希瑞表示並無借貸計畫，但是台灣有提供援助項目。