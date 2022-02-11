核食含輻射傷身、引發癌症？ 毒理專家：多吃「抗氧化」蔬果助DNA修復

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中原大學生物科技學系招名威教授指出，福島食品進口最需要注意的檢驗項目是碘131、銫-134、銫-137。11年前發生福島核災時，當地食品驗出的碘、銫大量超標，因此制定了針對特定區域的進口管理辦法。
招名威教授表示，核污染是經由海水排放，因此水產品的風險相對較高，如香菇、茶葉、或海產魚類等，較可能殘留輻射物質。不過，台灣制定的碘、銫檢驗標準相當嚴格，較國際CODEX的標準嚴格10倍，比美國標準嚴格12倍以上，同時也參考日本的「核食每日攝取量」限制。因此，只要進口食品檢驗合格，民眾可以安心食用。
吃到福島水果恐致癌？ 招名威：數萬顆以上才有可能
民眾擔憂核食殘留輻射可能影響身體健康，招名威教授說明，對健康傷害較大的是高輻射、高放射線的同位素如鈾、鐳。而日本福島進口食品主要是碘、銫的殘留量問題。碘的半衰期是8天，銫的半衰期長達30年。雖然半衰期長，但在劑量極低之下，對人體的傷害風險微乎其微。
招名威教授指出，檢驗標準的「貝克」是計算輻射殘留量的標準，「西弗」則是人體建議的攝取量標準。以100貝克的銫-137為基準，一般人攝取千萬倍以上才達到致癌風險。因此，民眾確實不需擔心吃到福島香蕉、蘋果會引發癌症，真正會危害身體的劑量可能需吃到「好幾萬顆」。
「以目前制定核食的貝克量來計算，已經遠遠低於環境中輻射的背景值！」招名威教授表示，除了飲食之外，人體每天都會曝露於微量輻射中，如電腦、手機等等，而福島食品的輻射限制遠高於環境輻射。在劑量極毫極少的前提下，這類物質雖然可能會體內累積，但實際風險非常低。
輻射物質破壞DNA 多攝取抗氧化蔬果助修復
如果擔心輻射風險傷身，可以如何自保？招名威教授指出，輻射物質對人體的影響主要是破壞DNA，只要增加DNA修復的功能就能減少輻射傷害。平日可多吃含有抗氧化成份的天然食物及新鮮的蔬菜水果。同時，減少吃油炸、燒烤等致癌風險較高的食物，幫助身體健康。
「多吃能夠抗氧化的食物，有潛在風險也能平衡過來！」招名威教授建議，維生素A、B、C、D、E以及鋅和鎂等礦物質，都是維持DNA修復機制所必需，所以，在飲食中若能特別加強上述這些元素，可增加細胞的DNA修復機制，避免輻射物質作亂。
招名威教授指出，抗氧化特性較強的食物如花椰菜、菠菜、胡蘿蔔、奇異果、紅椒、扁豆、海軍豆和蘑菇，以及雞蛋、魚肝油、沙丁魚和鯖魚，而杏仁、燕麥、香蕉和豆腐中含有鎂；在甲殼類的海產中含有鋅。十字花科蔬菜、柳橙、酪梨、蘆筍則富含穀胱甘肽，都有助於增加DNA修復效率。
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