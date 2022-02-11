「正綠」對決「新黨」？張銘祐籲：新人應經初選民意檢驗

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張銘祐表示，2020的立委選舉，在選前不到120天的不利因素下，接受民進黨的徵召競選，初試啼聲並獲得73000多票的選民支持，雖敗猶榮，且創下民進黨歷屆在該選區的最高得票；既使敗選，也謹記總統蔡英文的鼓勵及對支持者承諾，選擇繼續深耕在地，盼能為民進黨在大新店區再度拿回第2席的議員。
張銘祐強調，爭取參選是認同民進黨的價值理念，及對新店、大文山的愛，希望能夠過公平的初選，讓民進黨推出最強的候選人，提供給市民最好的選擇；同時也提及第9選區過去20年以來，沒有任何女性候選人是靠婦女保障而當選，且國民黨在2018的選舉就當選2席女議員，根本不存在「婦保」的機會。
認同台灣、支持本土的張銘祐也引述黨規，2022直轄市議員特別條例及母法提名條例，並未賦予市黨部通過保障女性提名之權，市黨部的決議，等同剝奪黨員參選的權利，「現在僅有1席女性候選人，設置性別限制，等於直接保送參選，這樣未經初選的候選人，符合支持者的期待嗎？」
張銘祐強調，若是為了極大化議員的席次，不妨思考保障現任優先，讓非現任的參選人經過初選機制考驗，才能證明有實力面對年底大選；希望藉由公平的初選，讓所有新人都能受到選民的檢視，選出真正能代表民進黨價值和理念的人選，無論初選的結果為何，他一定會將選票投給民進黨推出的候選人。
針對黃琳有近20年時間在新黨服務的情形，張銘祐僅說，從學生時期參與政治活動以來，對台灣和民主的信念絕無二心，也曾基於本土的理念而批判民進黨，「但自己一路來都反對舊國民黨，也不認同新國民黨，更遑論加入其中」；也有地方的長輩都在傳，這場初選是「正綠張銘祐」和「新黨黃琳」的對決。
民進黨新北黨部執委會10日通過「2022新北市議員提名席次建議案」，其中明定第9選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）將提名2席，並設有1席婦女保障名額，該案將送民進黨中執會進行決議；若該案順利於中執會決議通過，形同保送蘇系、英系合推的新人黃琳免經初選，直接獲得黨的提名參選。