Omicron可活8天！拿包裹、住旅館感染風險高？ 招名威分析解封條件

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「Covid-19病毒可以存活在包裹上，但包裹上有沒有這麼多病毒量，兩件事不能混為一談！」招名威教授表示，Covid-19病毒確實在不斷變異中，發展出能在物品表現存活更久的趨勢，較早期的Alpha變異株可存活約3天，如今Omicron變異株已可存活長達8天，隨時保持洗手的習慣仍相當重要。
間接傳染有可能？ 風險沒有想像中高
招名威教授指出，目前不能完全排除間接傳染的可能性，若先用手接觸包裹後未洗手消毒就碰觸口鼻，的確有感染機率。但前提是，包裹表面具有夠多的病毒殘留量，以現今的傳染途徑來看，收包裹的風險並不如外界想像的高。民眾也可在收貨時於紙箱內外噴灑酒精消毒，預防病菌接觸。
「去年北農確診案也引起大眾擔心蔬菜、水果會傳染，但其實沒有！」招名威教授解釋，如進口海鮮也非每一批都驗出病毒，造成確診的機率也相對小。北農市場傳出確診個案，疫情也沒有經農產品運銷而向外擴散。顯示人們感染Covid-19仍以飛沫傳染居多。
住旅館憂空氣傳染？ 入住後可消毒風險區域
高雄、台北陸續傳出防疫旅館同樓層確診個案，Omicron變異株經空氣傳染的風險令人擔憂。招名威教授認為，無法避免潛在感染者在入住後，是否有對著空調通風口打噴濞及咳嗽。當半密閉的旅館房間中病毒濃度較高，在開關門時會流向濃度較低的走廊、戶外，確實可能有傳染風險。
不過，招名威教授指出，入住防疫旅館人數眾多，目前篩檢後的確診數量相對非常少，表示空氣傳染的可能性有限，民眾不必過度驚慌。如果擔心旅館清掃消毒不完全，可在入住後自行消毒特定區域，例如門把、按鈕等接觸表面。
病毒流感化解封不遠？ 招名威：再等1-2代病毒變異
許多人認為Omicron感染者多為輕症，表示病毒已走向「流感化」，回到正常生活指日可待。不過，招名威教授指出，Omicron感染雖以輕症居多，但大規模傳播至今不過3個月，感染的後遺症影響尚且不得而知。
招名威教授認為，Covid-19走向流感化仍需1-2年時間，而且一定會出現新的病毒突變，當下一代、兩代的病毒誕生，更適合與人類社會共存時，才會真正進入「流感化」階段。
何時才能「解封」回歸正常生活？招名威教授認為，解封需要滿足各種條件，包括科學研究大量證明，病毒的後遺症與副作用威脅弱化，以及對付病毒的武器如疫苗、口服藥物有效且足夠等等。惟有人類面對病毒的「前、中、後」階段，已有完整配套措施時，才會逐漸朝解封方向前進。
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