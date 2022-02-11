跌幅縮小！台股終場跌27點、收18310點 觀光航空股價強
市場憂心升息力道加劇，美股四大指數昨（10）日皆跌，台北股市今（11）日開盤跌79.24點，加權股價指數以18258.81點開出，之後一度跌逾140點，來到18191點，但隨後跌幅縮小。終場跌27點，收在18310點，守住18300點，跌幅0.14%，成交金額新台幣2617億元，權值股台積電尾盤拉抬由黑翻紅，而盤面焦點在觀光與航空股。
記者許家禎/台北報導
2022-02-11 13:54:19
週四美國1月消費者物價指數（CPI）創40年以來最高紀錄，市場憂心將來升息會太過激進。另外，十年期美債殖利率也升破2%，使美股四大指數重挫，其中道瓊與標普指數跌幅超過1%，那斯達克指數跌逾2%，費城半導體指數則跌3%。
台北股市今日跟著美股跌，開盤沒多久一度跌逾140點，來到18191點，但隨後跌幅縮小。終場跌27點，收在18310點，跌幅0.14%，成交金額新台幣2617億元。權值股台積電是大功臣，雖然早盤曾跌7元，來到642元，但尾盤拉抬由黑翻紅，終場漲1元，收在650元。
而邊境解封可能露曙光，使今日航空與相關類股紅通通，像是晶華漲1.98%，來到154.5元，鳳凰與山富和易飛網漲1到3%之間。長榮航漲4.5%，華航漲幅也將近3%。