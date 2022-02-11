肥胖罹癌風險僅次於抽菸！醫舉肝癌３部曲，趁早調整生活可逆轉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洪暐傑醫師表示，肥胖者身體容易長期處於慢性發炎的狀態引起各種疾病，不單只有常聽到的高血脂、高血壓、高血糖、糖尿病，也包括這些疾病容易引起的中風、心肌梗塞等心腦血管疾病，且也可能影響骨骼、皮膚、呼吸道等形成相關疾病，而令人聞之色變的癌症也在其中。
醫師指出，肥胖在罹癌常見風險當中，可說是僅次於抽菸、排名第二的風險因素，且身體各處皆有可能發生，包括腦癌、肺癌、食道癌、多發性骨髓瘤、子宮癌症、膽、肝相關癌症等，影響相當全面。據統計分析，罹癌患者就約有7.5~8%與肥胖有所關聯。換個方式說，各個癌症、疾病風險，也多可以看到肥胖名列其中。
肥胖罹癌風險高，可逆轉？醫舉肝癌３部曲：可以！
洪暐傑醫師以較常被聯想到的脂肪肝說明，脂肪肝可分酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝，顧名思義，酒精性脂肪肝與酗酒有關，而非酒精性脂肪肝的風險當中就包括肥胖，也就是脂肪長期堆積影響肝臟健康所形成的疾病，因肥胖所引起的脂肪肝若沒有自覺、長期置之不理、持續暴飲暴食，久而久之就會逐漸加重、纖維化，接著進入到肝硬化，最後形成十大癌症當中排名第４名的肝癌。
不過肥胖並非不可逆，以非酒精性脂肪肝形成肝癌來說，在脂肪肝階段是可以逆轉的，但是一旦進入到肝纖維化、肝硬化、肝癌，便需要靠長期的積極治療控制病情惡化，而其他癌症也多是同樣的道理。因此醫師提醒，平時應時時了解自己的體態，檢視自己是否有肥胖問題，若已自覺肥胖，更要積極調整生活，以利癌症等健康問題發生之前扭轉局勢。
避免肥胖增罹癌風險，管控體重、調整生活很重要！
管控體重：洪暐傑醫師表示，關於肥胖與否，除了應避免過度要求苗條、健美，日常可透過量測BMI、腰圍、體脂率了解。BMI即為體重(公斤)/身高(公尺平方)，不論男女，一般健康標準為18.5≦BMI＜24，超過24即為過重，超過27為肥胖，因此超過24時就需要多留意。而腰圍男性超過90公分，女性超過80公分即為肥胖；體脂率則男性超過25%、女性超過30%為肥胖。上述三種方式，唯體脂率需仰賴專業機器，不過BMI和腰圍平時就可以測量，民眾可保持日常測量自我監控的習慣，避免肥胖。
調整生活：若是發現自己有肥胖的問題，可透過調整日常生活改善，為了健康減肥不宜求快，否則可能帶來其他健康影響。建議可養成良好飲食習慣，如3低1高，也就是低油、低鹽、低糖、高纖維，並多以原型食物為主，取代加工食品，注意營養均衡，提醒自己多吃蔬果及飲水，常聽到的地中海飲食就相當不錯。另外也培養運動習慣避免久坐，包括重量訓練、有氧運動，藉此增加基礎代謝率，常聽到的333運動是個很好的選擇，也就是一周運動3次，每次30分鐘，心跳達每分鐘130下，初期可從散步開始培養，再漸漸提升至快走、慢跑等，而游泳、單車等也是很好的有氧運動。而壓力、熬夜也是常見與肥胖相關的風險因素，建議日常調整好規律作息，並且適度的宣洩壓力，更有助減肥、避免癌症等疾病發生。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。