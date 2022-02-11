台北市「藍白合」戰綠營？何志偉：違反選罷法

後柯文哲時代，台北市長選舉年底登場，執政的民眾黨與具有基本盤優勢的國民黨是否會合作，受到各界關注。民進黨立委何志偉今（11）日受訪指出，藍白一下合一下爭，那就讓綠營來當漁翁進而得利，且在公開場合搓湯圓是違反選罷法，實在讓人看了捏把冷汗。
記者黃宣尹／台北報導
2022-02-11 15:03:31
談及台北市長選舉，何志偉表示藍白一下要合一下要爭，競競合合就讓他們鷸蚌相爭，民進黨就來漁翁得利。他表示，不太清楚大家在公開講藍白合的作法，因為是明顯違反選罷法的，「做政治人物怎麼可以在人面前直接搓湯圓？這是違反選罷法基本原則，我都捏把冷汗，害我冬天寒流來還出汗」。
何志偉表示，他們要怎麼合怎麼喬，就隨他們，台北市要做實事的衛福部長陳時中來當市長。何說，自己成立了陳時中北區後援會， 這樣的消息大家都很振奮。現在後援會幹部報名已經超過百人以上，後續幹部組織會繼續跟大家報告。
何志偉也說，國民黨可能的參選人蔣萬安真的蠻弱的，弱到自己的黨都不太支持他。每一次看到藍委陳玉珍奮力在議場「匍匐前進」，蔣萬安都是「安安涼涼吹冷氣，耍帥擺POSE」，這樣的「不沾鍋、沒肩膀、白開水」，當初公投案核四存廢立場都不表態，確實蠻弱的。