心寒！李靚蕾批王力宏不拿錢養小孩 律師費還要女方付
李靚蕾、王力宏離婚風波仍在延燒，今（11）日有消息指出，有網友透過紐約法院網站查詢，發現李靚蕾去年至今的種種爆料，都未向法院提交任何一份證據，反而是王力宏提交了11份。李靚蕾得知後趕緊透過律師發出5點聲明反擊，除了點出案件疑點之外，也控訴王力宏不願支付子女扶養費和律師費。
記者侯家瑜/綜合報導
2022-02-11 15:32:42｜2022-02-11 15:41:08
王力宏日前公開表示願意承擔身為父親之重責大任，在經濟上盡力提供幫助，不過今天卻直接被李靚蕾打臉，李靚蕾指控王力宏背地裡挾經濟上的絕對優勢、地位，持續向親友詆毀她的名聲，還透過網路爆料、跨海大規模訴訟等方式，對她進行攻擊、罔顧孩子最佳利益。
另外，李靚蕾也痛批王力宏非常小氣，表示對方無視協議約定：「（王力宏）凍結我方依協議可動用及處分之帳戶及不動產，切斷我方財源，並藉機在紐約提起訴訟，讓我方面臨庞大的律師費以外，王先生甚至連最基本的子女扶養費都遲遲不願支付，還向紐約法院訴請由我方負擔其律師費用，讓人心寒。」最後還特地向王力宏喊話，希望他信守協議，負起所承諾的責任，讓事情盡早落幕，不要一錯再錯，傷人傷己。