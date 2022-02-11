新北確診者大量足跡曝！多家全聯、超商、家樂福都入列

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而在汐止可不可熟成紅茶店確診的案19492，一名同事也確診（案19525），最新公共場所足跡也在稍早公布，他在春節期間上了5天班，分別是2/1-2/3以及2/6，這中間也多次到附近的7-11汐止旺門市，另外2/4則到過北村豆腐家汐止遠雄店用餐。
其他確診者包括案19494則在2/5、2/6上午到過麥味登三福店；案19559則是在2/7凌晨到過711後港門市和時安門市；案19526則是5姊妹回高雄娘家過年，在今日確診的大姐，他在回北部後於2/5-2/9期間，去過摩斯漢堡北新店、全聯北新門市、惠國門市還有家樂福新店店以及聖瑪莉七張店、全家新店福興店、新店統寶店、7-11的統客門市和冠冠門市。
新北市政府也公布嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡，到過樹林區、板橋區、新莊區，期間為1/31至2/9。
新北市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。