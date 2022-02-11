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新北確診者大量足跡曝！多家全聯、超商、家樂福都入列

▲新北確診者大量足跡曝！多家全聯、超商、家樂福都入列。圖為新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照）
▲新北確診者大量足跡曝！多家全聯、超商、家樂福都入列。圖為新北市長侯友宜。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-02-11 15:42:21｜2022-02-11 15:56:55

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，國內新增18例本土個案，其中新北市有3例，都是在居隔中採檢陽性，新北市府根據疫調，剛剛也公布確診者的公共場所足跡，包括多家連鎖餐廳、大賣場、跟超商、市場等地。

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新北市衛生局表示，今日確診個案分佈區域為新店區1人、汐止區1人、新莊區1人，匡列接觸者28人、居家隔離5人；截至10日，居家列管人數311人，可解隔數4人。

而在汐止可不可熟成紅茶店確診的案19492，一名同事也確診（案19525），最新公共場所足跡也在稍早公布，他在春節期間上了5天班，分別是2/1-2/3以及2/6，這中間也多次到附近的7-11汐止旺門市，另外2/4則到過北村豆腐家汐止遠雄店用餐。

▲可不可店員足跡。（圖／新北市政府）
▲可不可店員足跡。（圖／新北市政府）
其他確診者包括案19494則在2/5、2/6上午到過麥味登三福店；案19559則是在2/7凌晨到過711後港門市和時安門市；案19526則是5姊妹回高雄娘家過年，在今日確診的大姐，他在回北部後於2/5-2/9期間，去過摩斯漢堡北新店、全聯北新門市、惠國門市還有家樂福新店店以及聖瑪莉七張店、全家新店福興店、新店統寶店、7-11的統客門市和冠冠門市。

▲案19526新北公共場所足跡。（圖／新北市政府）
▲案19526新北公共場所足跡。（圖／新北市政府）
新北市政府也公布嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡，到過樹林區、板橋區、新莊區，期間為1/31至2/9。

▲嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡。（圖／新北市政府）
▲嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡。（圖／新北市政府）
▲嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡。（圖／新北市政府）
▲嘉聯益電子廠確診的案19495-19506足跡。（圖／新北市政府）
新北市政府提醒，曾出入相關場所者場所者，請於足跡重疊次日14天進行自我健康檢測，期間若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請立即就近進行採檢，不可搭乘大眾交通工具，並請配戴醫用口罩就醫。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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